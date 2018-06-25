Прогноз погоды на 27 июня

Сегодня немного теплее, чем в предыдущие дни, и все же среднесуточная температура ниже климатической нормы. Несмотря на дожди, местами довольно сильные, во многих районах по-прежнему сохраняется дефицит влаги. Продолжительная засуха негативно отразилась на посевах. А тем временем синоптики предупреждают – жара снова возвращается в Беларусь.

В среду погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, будет ясно и малооблачно, лишь ночью и утром по юго-западу скажется влияние фронтального раздела. А уже в четверг в страну устремится тёплый воздух с южных широт.

В среду ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-западу возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, днём по югу порывистый. Ночью 9 – 15 °C, днём воздух прогреется до + 28 °C. Температура в столице 24 – 26 °C выше ноля. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём – пойдет на спад.

В четверг сохранится ясная погода, дожди возможны лишь в отдельных южных районах, и то они будут непродолжительными. Ветер северо-восточный, умеренный, местами порывистый. Температура ночью 12 – 19 °C тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки + 30 °C. Приблизительно такая же погода ожидается и в пятницу.

И немного рекордов. Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 2016 году в Пинске + 34 °C. Самая низкая температура зафиксирована ночью 26 июня 2014 года – всего 2 °C. А в 1972 году Гомель накрыл мощный ливень, выпало 68 мм осадков или 68 литров воды на квадратный метр.

В народном календаре сегодня день Акулины Гречишницы. В старину принято было варить гречневую кашу и угощать малоимущих. Погоду на ближайшие дни определяли по насекомым. Если много мошкары, значит, впереди тёплые и ясные дни. Крупный овод летает – крупный будет и колос, мелкий овод – примета, что зерновые не уродятся.