Послы зарубежных государств прибыли в Минск

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В Минск прибыли послы зарубежных государств. И сегодня президент принял у них верительные грамоты. В Беларуси десять новых посланников, но всерьёз и надолго остаются пятеро. Дипломаты из Италии, Польши, Пакистана, Узбекистана и Эквадора. Ещё пятеро – будут работать здесь по совместительству.

Президент обозначил не только внешнеполитические приоритеты, но и сферы, которые словно визитная карточка страны. Такой можно считать уже не только сельское хозяйство, но и высокие технологии. Что такое многовекторность в лицах? И куда идём – на восток или запад?

Посол Конго одним только приветствием смог задать тон этому дню. Вот уже улыбается и всегда невозмутимый министр иностранных дел, сопровождая единственную в компании послов даму. Она приехала из далёкого Пакистана всего пять дней назад. Страна уже успела очаровать её, а она – коллег по дипломатическому цеху. Да, вручение верительных грамот – один из самых строгих церемониалов, но ведь никто не отменял простого человеческого общения.

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси: «Командировка сюда – для меня приятный сюрприз. Я объехала 70 стран, но в Беларуси не была никогда. Это очень красивая страна – я успела прочувствовать это буквально за пять дней. Люди очень дружелюбны – они пытаются говорить со мной по-английски, потому что я не знаю русского. И это очень приятно. В целом, уровень нашего сотрудничества весьма высок. Достаточно сказать, что три года назад мы открыли посольство – подобного представительства нет ни в соседних Литве, Латвии или, скажем, Эстонии».

С Пакистаном у Беларуси контакты самого высокого уровня. Во многом это задел на будущее. Ещё в 2014-м Goldman Sachs – крупнейший инвестиционный банк – спрогнозировал рост экономики Пакистана в 15 раз за следующие 35 лет. Так что задача довести двусторонний товарооборот до миллиарда долларов не выглядит заоблачной. Цифры с амбициями. Так в двух словах можно охарактеризовать и торгово-экономическое взаимодействие с Узбекистаном. Только за четыре месяца года страны наторговали на 60 миллионов долларов – половину всего прошлогоднего товарооборота. Посол Узбекистана в Минске первый. Полноценное представительство должно открыть новую страницу в отношениях и даже известно, за кем будет первая запись.

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси: 2,29 Серьёзные документы, я думаю, что будут приняты во время визита президента Лукашенко в Узбекистан. Это предполагается в сентябре. Мы сейчас к этому серьёзно готовимся».

Эквадор – страна сколь далёкая, столь интересная. Там хорошо знают наших нефтяников, но не очень – белорусские товары. Торговые качели пока в сторону Кито: Беларусь гораздо больше закупает – на 97 миллионов долларов, нежели продаёт – всего на 15 миллионов.

Леопольдо Ровайо Вердесото, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси: «Мы открыли посольство только три года назад и сейчас у нас есть фундамент для углубления отношений. Всё зависит от того, какими будут наши следующие шаги. Все мы знаем о белорусской компании, которая занимается нефтедобычей. Я считаю, подобное сотрудничество нужно развивать».

Исламабад, Ташкент, Кито – всё это дружба на расстоянии. Но и у границ Беларуси – подкрепление. Нового посла делегировала Польша. В его дипломатической карьере – Россия, Соединённые Штаты, Канада и Молдова. От Александра Лукашенко Варшаве – особый посыл: у стран общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе.

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси: «Я приехал сюда и замечательная погода – я думаю, что это хороший сигнал, я думаю, есть многие положительные вещи. Мы соседи – из этого надо исходить. Я думаю, что чрезвычайно важны контакты – между людьми разных групп: и художники, спортсмены, и обыкновенные люди, которые просто хотят знать, как живут люди рядом».

Без народной дипломатии усилия политиков теряют смысл – в этом убеждён и новый посланник Рима. Открытый, дружелюбный, посол говорит: здесь всё как в Италии – и солнечная погода и приятные люди. Повезло же дипломату приехать в июне!

Марио Джорджо Стефано Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: «Когда я на улице говорю на итальянском, люди улыбаются. Значит, у моей страны здесь хорошая репутация. Для меня честь быть послом Италии в Беларуси. Я считаю, что главное – дружба между народами. Я приведу пример: за 30 лет полмиллиона белорусских детей приезжали в Италию на каникулы. Эти дети стали взрослыми людьми – учителями, бизнесменами, политиками и даже дипломатами. Именно они – лучшие послы Италии в Беларуси и наоборот».

А вот по совместительству работать в Беларуси будут послы Замбии, Кипра, Конго, Мьянмы и Непала. Дипломаты приехали в динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство, - подчёркивает Александр Лукашенко. Сильные промышленность и сельское хозяйство, научный потенциал и квалифицированные кадры – вот то, что, по мнению президента, отличает Беларусь.

Александр Лукашенко даёт небольшие напутствия. И эти короткие мгновения с глазу на глаз могут сказать больше, чем кажется.

Новые послы начинают дипломатическую миссию в Год малой родины. Президент приглашает дипломатов открыть для себя Беларусь – каждый из её уголков. И если Минск – сердце Беларуси, то где тогда душа? Пусть каждый отыщет сам.