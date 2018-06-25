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Уроженцу Беларуси воздадут почести на кладбище в Арлингтоне

26.06.2018 21:45 — Разное | Партизан  
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Ветеран двух мировых войн, разведчик и заботливый товарищ для собратьев-военнопленных старшина Аарон Клячко будет на этой неделе удостоен церемонии военных похорон на Арлингтонском кладбище.


 Рисунки, сделанные в Кабанатуане. Слева: Аарон Клячко, справа: предположительно он же. Источник: fayobserver.com

Об этом пишет американское издание Fayetteville Observer.

Аарон, который умер 31 декабря 1944-го на борту японского транспортного корабля, получит все почести, положенные в данном случае, несмотря на то, что его останки не были найдены.

В прошлом году руководство базы Форт-Брэгг приняло членов семьи Клячко и вручило им медаль и знак «За победу в первой мировой», медаль военнопленного и медаль «Пурпурное сердце».

Как сказано в армейских документах, за свою жизнь Аарон трижды становился военнопленным. В последние годы неофициально исполнял для товарищей обязанности раввина, тайно передавал нуждающимся деньги и медикаменты.

Кроме церемонии на Арлингтонском кладбище, еще одна пройдет затем в августе на Гавайях. Там откроют мемориальный камень погибшим на японских транспортных судах «Эноура Мару» и «Бразил Мару».

Началось все с русско-японской
Клячко родился на территории современной Беларуси. Он был принужден служить в Русской императорской армии во время русско-японской войны и попал в плен к японцам.

После войны учился, чтобы стать кантором – главным певцом в синагоге, и эмигрировал в США. Здесь в феврале 2010-го вступил в ряды военнослужащих в Форт-Слокуме, Нью-Йорк, а в 1913-м принял американское гражданство.

В этом же году Аарон уволился из армии, но позднее накануне Первой мировой войны снова вернулся и служил в инженерных войсках во Франции.

В конце войны был отправлен на Тихий океан, где помогал строить туннельный комплекс Малинта на острове Коррегидор на Филиппинах.

После увольнения со службы в 1919-м Клячко остался на Филиппинах, где работал на американскую инженерную компанию, базировавшуюся в Маниле.

В начале 1930-х стал фермером и содержал семью, состоящую из десяти человек. Но когда Япония в 1941-м вторглась на остров Лусон, превратился в контрразведчика, работая под кодовым именем K.V. и оставаясь фермером, трудящимся на рисовых полях.

В лагерях на Филиппинах
Когда войска США были вынуждены отступить на полуостров Батаан, Аарон нанял лодку и добрался до линии фронта, чтобы сражаться с японцами.

На Батаане он снова вступил в ряды армии и принял участие в одной из самых известных битв на Тихом океане времен Второй мировой.

После падения Батаана Клячко попал в плен, выжил в печально известном Батаанском марше смерти и находился затем в ряде лагерей  для военнопленных, включая Кабанатуанский.

В этом лагере на Филиппинах в июне 1943-го насчитывался 121 пленный еврей. Аарон помогал проводить пятничные религиозные службы и похоронные обряды.

В Кабанатуане ему было поручено пасти стадо водяных буйволов, что позволяло находиться вне территории лагеря. А это давало возможность переправлять пленным деньги, медикаменты и записки.

В конце 1944-го, когда американские войска подошли вплотную, японцы «паковали» больных и голодающих пленных в трюмы кораблей, чтобы вывезти их, не допустив переполнения лагерей.

Клячко оказался среди более чем 1 600 человек, которых погрузили на 7 300-тонный «Ориоко Мару». Корабль отправился в декабре 1944-го из Манилы на остров Кюсю.

«Ориоко Мару» и «Эноура Мару»
Условия на борту были ужасными. Большая скученность, смрадный застоявшийся воздух. Уборных не было, многие пленные страдали от диареи и дизентерии.

По оценкам, температура в трюмах достигала почти 50 градусов. В условиях недостатка кислорода люди были обезвожены и неспособны связно думать. За два дня среди пленных вспыхивало множество бунтов.

Ситуация осложнялась тем, что американские самолеты, не знающие о пленных, постоянно атаковали корабль. Они и потопили его скоро после отбытия из Манилы.

Японские солдаты заставили Аарона и других военнопленных плыть к берегу и стреляли по тем, кто, как им казалось, пытался сбежать.

Затем Клячко пришлось пережить долгие дни тяжелого похода, когда японцы перемещали пленных по острову. Самых тяжело раненных не лечили, от них избавлялись.

Он оказался 27 декабря 1944-го в группе людей, которых погрузили на другой корабль – под названием «Эноура Мару» – и отправили на Формозу.

Пленные столкнулись с теми же ужасными условиями, что и на «Ориоку Мару». Клячко не пережил этого пути. Он умер в ночь перед тем, как судно прибыло в пункт назначения.


 
 
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Ветеран двух мировых войн, разведчик и заботливый товарищ для собратьев-военнопленных старшина Аарон Клячко будет на этой неделе удостоен церемонии военных...
 
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