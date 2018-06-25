ЧП в Слуцком районе: разъяренный 500-килограммовый бык напал на мужчину, пострадавший в реанимации

Инцидент произошел около 11 часов дня в воскресенье, 24 июня, в деревне Ячево Слуцкого района.





Со слов очевидцев «Кур'ер» восстановил картину происшествия.





69-летний мужчина живет в деревне с супругой. Практически каждый день к ним из города приезжает сын. В загоне возле дома отца он держит четырех быков. В то утро один из них выбил стену из брусков и вышел в огород. Увидев это, пенсионер позвонил сыну. Тот попросил его не подходить к быку и дождаться его. Сын приехал примерно через 10 минут.





«За это время бык озверел и начал кидаться на деда. Поднял его и подмял под себя. Когда дед сгруппировался под ним, бык стал на нем «танцевать». Мужчина закричал: «Помогите!» — рассказал «Кур'еру» один из собеседников. Он отказался назвать свое имя.





На крики о помощи прибежал мужчина из соседнего дома. Он стал отгонять быка металлической трубой. Ею он несколько раз ударил животное по голове и забрался на рулон сена, чтобы избежать удара животного. Бык пытался подкидывать сено, как мяч.





Сосед смог удрать от быка, выбежал на улицу и стал звать на помощь. В это время подъехал хозяин быка и вилами загнал животное в загон.





Мужчины не стали вызывать и ждать «скорую» — они на своем транспорте отвезли дедушку в приемное отделение. У него сломаны четыре ребра, а осколок одного из них пробил легкое.





В реанимации Слуцкой больницы «Кур'еру» подтвердили, что у пожилого мужчины повреждены ребра и легкие. Он в сознании. Состояние его тяжелое, но стабильное. Какие еще травмы получил мужчина, редакции не известно.





В Слуцком районном отделе Следственного комитета «Кур'еру» сказали, что по факту происшествия проводится проверка. На данный момент из-за нехватки информации следователи не комментируют ситуацию.



