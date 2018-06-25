Макрона подозревают: во Франции расследуют финансирование его кампании

передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Франс Пресс со ссылкой источник, близкий к следствию.









Отмечается, что расследование было открыто после жалобы от представителей правых сил и касается предполагаемых фактов хищения публичных средств, финансовых нарушений в ходе избирательной кампании, злоупотребления имуществом.





Согласно жалобе правых политиков, государственные ресурсы, находящиеся под контролем города и метрополии Лиона, которыми в то время управлял нынешний глава МВД Франции Жерар Коллон, были незаконно направлены в распоряжении будущего французского президента.





Ранее радиостанция France Info сообщила, что Макрон в бытность кандидатом на пост главы государства получил от ряда компаний льготные финансовые условия для проведения мероприятий в ходе президентской кампании. Так, по информации радиостации, за аренду двух театральных залов, в которых проводились мероприятия кандидата в президенты, команда Макрона заплатила по 3 тысячи евро, тогда как обычная цена составляет 13 тысяч евро.









Аналогичные истории, отмечается в публикации, произошли при оплате аренды еще нескольких залов во французской столице и за ее пределами, в частности, при аренде корабля в Лионе.





Расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.



