Умер знаменитый поэт, шестидесятник, Андрей Дементьев





Андрей Дементьев

Известный поэт, радио— и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах.





«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», — сказал собеседник агентства.









Для поклонников Андрея Дементьева его имя неразрывно связано с любимыми песнями, без которых невозможно представить русскую эстраду. Он является автором стихов более сотни песен, среди них: «Яблоки на снегу», «Отчий дом», «Каскадеры», «Лебединая верность», «Если ты уйдешь», «Я тебя рисую». В разное время поэт работал с талантливыми композиторами: Паулсом, Мартыновым, Бабаджаняном, Пахмутовой, Мигулей, Фельцманом и другими. Многие песни Дементьева становились лауреатами различных конкурсов. Привязанность к этому жанру Андрей Дмитриевич объяснял семейными традициями, где всегда любили слушать и петь народные песни.



