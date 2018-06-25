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В Камбодже арестовали десятки суррогатных матерей

26.06.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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В Камбодже полиция раскрыла сеть преступной организации «Матка напрокат», занимавшейся незаконным предоставлением услуг суррогатного материнства.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian.

Всего были арестованы 33 беременные женщины и пять предполагаемых организаторов. По информации отдела по борьбе с торговлей людьми, один из них был китайцем. Детей суррогатные матери вынашивали также для продажи в Китай.

«Каждой из них пообещали по 10 тысяч долларов за ребенка», - сообщил представитель полиции.

Как пишет газета, женщины были на разных сроках беременности. Они жили все вместе в доме, а вербовали их в деревнях.


Суррогатное материнство в коммерческих целях процветает в Камбодже, несмотря на запрет подобной практики в 2016 году. За нарушение преступникам грозить от двух до 20 лет тюрьмы

Однако бездетные пары продолжают обращаться к камбоджийкам за такими услугами. Один ребенок в среднем может обойтись в 50 тысяч долларов, от восьми до десяти тысяч из которых выплачиваются суррогатной матери.


 
 
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В Камбодже полиция раскрыла сеть преступной организации «Матка напрокат», занимавшейся незаконным предоставлением услуг суррогатного материнства.
 
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