В Камбодже арестовали десятки суррогатных матерей





передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian. КакOxu.Az, об этом сообщает The Guardian.





Всего были арестованы 33 беременные женщины и пять предполагаемых организаторов. По информации отдела по борьбе с торговлей людьми, один из них был китайцем. Детей суррогатные матери вынашивали также для продажи в Китай.





«Каждой из них пообещали по 10 тысяч долларов за ребенка», - сообщил представитель полиции.





Как пишет газета, женщины были на разных сроках беременности. Они жили все вместе в доме, а вербовали их в деревнях.









Суррогатное материнство в коммерческих целях процветает в Камбодже, несмотря на запрет подобной практики в 2016 году. За нарушение преступникам грозить от двух до 20 лет тюрьмы





Однако бездетные пары продолжают обращаться к камбоджийкам за такими услугами. Один ребенок в среднем может обойтись в 50 тысяч долларов, от восьми до десяти тысяч из которых выплачиваются суррогатной матери.



