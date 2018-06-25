Председателем Высшей аттестационной комиссии стал бывший работник прокуратуры

До этого он занимал должность заместителя председателя ВАК, пишет БелТА.

«Вы, наверное, требования мои знаете к вам. Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное президенту. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую президенту. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то $3 тыс. или $5 тыс. можно было кандидатскую купить, а докторскую за $10 тыс., — тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень», — сказал глава государства.









«Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука — это будущее нашей страны, да и настоящее… Наука — это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — заявил Лукашенко.









Александр Гучок родился в 1965 г. в Минске . Окончил энергетический факультет Белорусского политехнического института. В 1997 году — юрфак БГУ.





В 1995—2004 работал в БГУ на кафедре криминалистики, заместителем директора по учебной работе юридического колледжа.





В 2004—2016 — в органах прокуратуры на должностях прокурора отдела Прокуратуры РБ и заместителя директора Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.





С октября 2016 года по июнь 2018 года — заместитель председателя ВАК.



