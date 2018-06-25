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Председателем Высшей аттестационной комиссии стал бывший работник прокуратуры
Александр Лукашенко назначил Александра Евгеньевича Гучка председателем Высшей аттестационной комиссии.
До этого он занимал должность заместителя председателя ВАК, пишет БелТА.
«Вы, наверное, требования мои знаете к вам. Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное президенту. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую президенту. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то $3 тыс. или $5 тыс. можно было кандидатскую купить, а докторскую за $10 тыс., — тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень», — сказал глава государства.
«Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука — это будущее нашей страны, да и настоящее… Наука — это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — заявил Лукашенко.
Александр Гучок родился в 1965 г. в Минске. Окончил энергетический факультет Белорусского политехнического института. В 1997 году — юрфак БГУ.
В 1995—2004 работал в БГУ на кафедре криминалистики, заместителем директора по учебной работе юридического колледжа.
В 2004—2016 — в органах прокуратуры на должностях прокурора отдела Прокуратуры РБ и заместителя директора Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.
С октября 2016 года по июнь 2018 года — заместитель председателя ВАК.
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Александр Лукашенко назначил Александра Евгеньевича Гучка председателем Высшей аттестационной комиссии.
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