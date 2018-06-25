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Беларусь принимает участие в Ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности

26.06.2018 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Делегация из Беларуси принимает участие в Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"26 июня 2018 г. в г.Вене начала работу Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ). В конференции принимает участие делегация Республики Беларусь во главе с Постоянным представителем Беларуси при ОБСЕ Еленой Купчиной", - говорится в сообщении пресс-службы.

Конференция посвящена актуальным проблемам в сфере общеевропейской безопасности, в том числе в контексте урегулирования конфликта в Украине, конфликтам и кризисным ситуациям на пространстве ОБСЕ и вкладу Организации в их урегулирование.

"Е.Купчина в своем выступлении на мероприятии подчеркнула необходимость открытого, транспарентного и инклюзивного диалога, а также конструктивной политической воли – как для снижения напряженности и предотвращения военной конфронтации на европейском континенте, так и для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая украинский", - отметили в МИД Беларуси.

Белорусский дипломат призвала выстраивать партнерские отношения по борьбе с целым рядом комплексных транснациональных вызовов и угроз. В качестве вклада Беларуси отметила организуемую совместно с Секретариатом ОБСЕ 9-10 октября 2018 г. в г.Минске международную конференцию высокого уровня по предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

В рамках Конференции впервые в ОБСЕ состоялась постановка документальной пьесы "Семь" об истории семи женщин из разных стран мира, подвергшихся различным формам насилия и дискриминации. Истории женщин представили семь мужчин-послов и военных советников, вовлеченных в сеть поддержки женщин ОБСЕ "MenEngage", включая председателя Постоянного совета ОБСЕ, Посла Италии А.Аззони, председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, Посла Словении А.Бенедейчича и главу Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, Посла М.Пешко.

"Модератором данного мероприятия выступила Е.Купчина", - уточнили в пресс-службе МИД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация из Беларуси принимает участие в Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
 
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