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Международный благотворительный фонд провел в Минске мастер-классы по больничной клоунотерапии

26.06.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Представители международного благотворительного фонда Red Noses International впервые в Беларуси провели мастер-классы по больничной клоунотерапии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

Проект организован при поддержке Белорусского общества Красного Креста.

В группу профессиональных клоунов вошли семь человек из разных стран – Словении, Хорватии, Австрии, Венгрии, Дании, Швеции и Литвы.

"В рамках этой миссии запланировано посещение медучреждений, РНПЦ, детских домов в Витебской, Гомельской областях, а также в Минске. Психосоциальная поддержка, оказываемая детям, находящимся в специальных условиях с особым состоянием здоровья, широко используется во многих странах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава,

Основная миссия фонда – отвлечь детей от тех проблем, которые встречаются в ходе лечения, и зарядить позитивом.

Свой визит в столицу клоуны-терапевты начали с посещения 4-й городской детской клинической больницы.

Представители международного фонда провели выступления для детей в разных отделениях больницы. В рамках миссии прошел тематический тренинг для медицинского персонала на тему, как грамотно и эффективно проводить реабилитацию детей в лечебных учреждениях с помощью клоуно- и игротерапии.

Клоунотерапия создает располагающую и поддерживающую атмосферу для детей, улучшает их психологическое состояние, помогает выздоровлению.

В Беларуси движение больничных клоунов-волонтеров только развивается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Представители международного благотворительного фонда Red Noses International впервые в Беларуси провели мастер-классы по больничной клоунотерапии, сообщили в...
 
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