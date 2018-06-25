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Международный благотворительный фонд провел в Минске мастер-классы по больничной клоунотерапии
Представители международного благотворительного фонда Red Noses International впервые в Беларуси провели мастер-классы по больничной клоунотерапии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
Проект организован при поддержке Белорусского общества Красного Креста.
В группу профессиональных клоунов вошли семь человек из разных стран – Словении, Хорватии, Австрии, Венгрии, Дании, Швеции и Литвы.
"В рамках этой миссии запланировано посещение медучреждений, РНПЦ, детских домов в Витебской, Гомельской областях, а также в Минске. Психосоциальная поддержка, оказываемая детям, находящимся в специальных условиях с особым состоянием здоровья, широко используется во многих странах", - говорится в сообщении, опубликованном на
Основная миссия фонда – отвлечь детей от тех проблем, которые встречаются в ходе лечения, и зарядить позитивом.
Свой визит в столицу клоуны-терапевты начали с посещения 4-й городской детской клинической больницы.
Представители международного фонда провели выступления для детей в разных отделениях больницы. В рамках миссии прошел тематический тренинг для медицинского персонала на тему, как грамотно и эффективно проводить реабилитацию детей в лечебных учреждениях с помощью клоуно- и игротерапии.
Клоунотерапия создает располагающую и поддерживающую атмосферу для детей, улучшает их психологическое состояние, помогает выздоровлению.
В Беларуси движение больничных клоунов-волонтеров только развивается.
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Представители международного благотворительного фонда Red Noses International впервые в Беларуси провели мастер-классы по больничной клоунотерапии, сообщили в...
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