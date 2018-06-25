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Стадион "Динамо" теперь может принимать этапы Бриллиантовой лиги ИААФ
Обновленный Национальный олимпийский стадион "Динамо", торжественная церемония открытия которого состоялась 21 июня, получил сертификат легкоатлетического стадиона ИААФ 1 класса, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.
Там уточнили, что речь идет о состязаниях, входящих во Всемирную легкоатлетическую серию (чемпионаты Европы, этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат мира по согласованию с ИААФ).
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Обновленный Национальный олимпийский стадион "Динамо", торжественная церемония открытия которого состоялась 21 июня, получил сертификат легкоатлетического...
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