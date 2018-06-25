Обновленный Национальный олимпийский стадион "Динамо", торжественная церемония открытия которого состоялась 21 июня, получил сертификат легкоатлетического стадиона ИААФ 1 класса, сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.



"Это имеет огромное значение, так как соревнования на открытом воздухе, проводимые в соответствии с Правилом 1.1(a), могут осуществляться только на спортивных сооружениях, имеющих такой сертификат", - пояснили в пресс-службе БФЛА.

Там уточнили, что речь идет о состязаниях, входящих во Всемирную легкоатлетическую серию (чемпионаты Европы, этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат мира по согласованию с ИААФ).



