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Жители США пытаются заработать на продаже плащей, спровоцировавших скандал вокруг Мелании Трамп

26.06.2018 22:08 — Разное | Интерфакс  
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Жители США пытаются по завышенной цене продать плащи с надписью "мне все равно", один из которых надевала на встрече с детьми мигрантов первая леди США Мелания Трамп, сообщает во вторник издание "Хилл".

Изначально плащи с надписью "I really don't care. Do u?" (англ.: "Мне правда все равно. А тебе?") продавал магазин Zara по цене $39 за штуку. Теперь за плащи, которые Zara полностью распродал, пытаются выручить деньги пользователи онлайн-платформы eBay.

Один из пользователей выставил на продажу плащ, купленный "пару лет назад" в магазине в Чикаго и "надетый всего пару раз". Участники аукциона повысили ставку на плащ уже до $895.

В аукционе за еще один подобный плащ приняли участие порядка 50 пользователей, максимальная ставка составила $610.

На прошлой неделе М.Трамп посетила центр на границе США и Мексики, где содержатся дети мигрантов. Особое внимание прессы привлек плащ первой леди США. Официальный представитель первой леди Стефани Гришам, комментируя выбор супруги президента, заявила, что "это просто куртка, в ней нет скрытого смысла".

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter также прокомментировал ситуацию с плащом, заявив, что таким образом М.Трамп показывает свое отношение к СМИ, производящим фейковые новости.

В последнее время Д.Трампа активно критиковали за практику разделения детей мигрантов с их родителями.

В результате 20 июня президент США подписал указ, прекращающий эту практику.

 
 
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Жители США пытаются по завышенной цене продать плащи с надписью "мне все равно", один из которых надевала на встрече с детьми мигрантов первая леди США Мелания...
 
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