Конференция по неврологии и нейрохирургии прошла на Гомельщине

Обучающая конференция по вопросы современной неврологии и нейрохирургии прошла на Гомельщине, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

"Актуальные вопросы современной клинической неврологии и нейрохирургии обсуждались на 27-й Республиканской научно-практической конференции для молодых специалистов. Форум ежегодно проходит в различных регионах страны. На сей раз участников и гостей из ближнего и дальнего зарубежья принимала Гомельщина", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В министерстве отмечают, что неврологические заболевания — важная медико-социальная проблема. Так, в Беларуси выход на инвалидность из-за патологии нервной системы, включая инсульт, занимает первое место.

"Острые нарушения мозгового кровообращения — вторая по частоте причина смерти населения после кардиоваскулярных заболеваний", - отметили в министерстве здравоохранения.

Заведующий неврологическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по неврологии Минздрава, председатель Белорусского общества неврологов, доктор мед. наук, профессор Сергей Лихачев отметил необходимость непрерывного профессионального образования. Обучающая конференция — одна из таких возможностей.