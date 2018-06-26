«Были финансовые проблемы, но проценты я им выплачивал», — пояснил обвиняемый в мошенничестве Александр Яблонский, учредитель ООО «Белавтоконтинент», бывшего дилера Suzuki. В суде Октябрьского района приступили к допросу подсудимых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» — с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 10 до 100%, однако машины не получили. Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств. Следствие выяснило , что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.

Первым в суде был допрошен старший Яблонский, Александр. Он рассказал, что компания «Белавтоконтинент» появилась в 2007 году. Стартовый капитал для развития бизнеса у Яблонского был — 200 тысяч долларов, которые он успел накопить. Фирма была официальным дилером Suzuki и закупала авто по стопроцентной предоплате у российского ООО «Сузуки Мотор Рус» — официального импортера продукции Suzuki Motor Corporation на территории России. Кроме этого, «Белавтоконтинент» производил сервисное обслуживание автомобилей.

— Я был директором «Белавтоконтинента» до мая 2014 года и осуществлял оперативное управление предприятием. Потом директором стал мой сын Денис, — уточнил Яблонский-старший.

В начале деятельности фирма поставляла в Беларусь по 60−70 автомобилей в месяц. В 2008 году «Белавтоконтинет» начал активно развиваться — руководители взяли в долгосрочную аренду здание на улице Стебенева, где сделали реконструкцию и создали современный дилерский центр с сервисной станцией. В компании работали 45 человек. В салоне в то время было представлено шесть автомобилей Suzuki, на улице была организована площадка под еще 40 авто.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Именно в те годы Александр Яблонский начал брать первые деньги в долг у своих друзей и друзей сына, знакомых, соседей. Суммы были разные — от нескольких тысяч долларов до нескольких сотен тысяч долларов. Практически всем кредиторам Яблонский обещал выплачивать от 5 до 36% годовых за пользование деньгами. Подкреплял свои слова он расписками и договорами займа. Тех, кто поверил Яблонскому и доверил ему свои деньги, оказалось 19 человек. Сумма, которую Яблонский взял в долг, — не менее 2 млн долларов.

— Деньги брал на закупку автомобилей… На реконструкцию офиса и завершение строительства… Пополнение оборотных средств, — пояснил подсудимый суду необходимость одалживать такие огромные суммы. — Отдать долги полностью не мог, потому что появились финансовые проблемы, прибыли не хватало, чтобы рассчитаться со всеми. В 2012 году образовалась очень большая разница в цене на авто по сравнению с российским дилером — в Беларуси они стоили дороже, тогда мы почти год не продавали машины. В 2013 году тоже было тяжело — машин поставлялось мало. Но я со всеми, у кого брал деньги, был в постоянном контакте и проценты выплачивал регулярно. Деньги вернуть я собирался…



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Зачем вы брали деньги, зная, что на вашем предприятии ситуация финансово нестабильная? — задала вопрос Яблонскому гособвинитель.

— Чтобы поддержать предприятие и вывести его на эффективную работу, — объяснил подсудимый.

По сведениям Яблонского-старшего, в те годы чистая прибыль от продажи одного автомобиля составляла полторы тысячи долларов. Учитывая, что в месяц тогда продавалось около 30−40 машин, то вся прибыль ушла бы только выплату процентов кредиторам.

— Сомнительные у вас расчеты были. На что вы надеялись, погружаясь в такие долги? — еще раз уточнил судья.

— Мы надеялись, что предприятие наберет мощность и ситуация выровняется, — объяснил Яблонский.

Кредиторы, которые дали обвиняемому деньги в долг, рассказали в суде, что Яблонский-старший был человеком очень обаятельным, интеллигентным, учтивым и вежливым, «никогда от него никто матного слова не слышал». Эти личностные качества Яблонского позволяли ему манипулировать людьми и получать то, что ему надо было.

— Яблонский обратился ко мне в мае 2014 года — попросил денег. Он и раньше просил в долг на развитие бизнеса, но я принципиально никогда никому деньги не одалживаю. А тут он приехал ко мне вместе с моим хорошим другом, слезно просит: «Помоги, одолжи денег, у меня судебные исполнители выносят вещи из дома, у жены стресс». Он был очень искренним, — рассказал один из пострадавших, генеральный директор страховой компании. — Всякое в жизни бывает. Мне его стало очень жалко, да и друг мой за него очень просил…

Пострадавший знал, что Яблонский-старший уже задолжал большую сумму денег, тем не менее он согласился и дал ему в долг 7 тысяч долларов на месяц, причем без всяких процентов. Через месяц деньги он не вернул: отдавал в течение года какие-то суммы, но еще остался должен 4500 долларов.

— Я не удивился, когда он не вернул мне деньги. Яблонский выдавал желаемое за действительное. К сожалению, у нас большинство бизнесменов, не имея специального образования, заводят собственное дело. Понятно же, что при наличии таких задолженностей, как у Яблонского, вести бизнес не получится. Сочувствую, что он так попал, но он сам в этом виноват.

Из показаний пострадавших выяснилось, что кредиторы, которые не получили от Яблонского свои деньги, еще несколько лет назад собирались вместе и решали, как им быть в такой ситуации.

— Мы пришли к нему группой и предложили выход: у некоторых из нас еще есть деньги, и люди готовы вложить их в «оборотку» фирмы Яблонского, но с одним условием: мы ставим своего финансового директора, чтобы он отслеживал денежные потоки. Это было бы выходом из ситуации для них. Александр Анатольевич колебался немного, а вот его сын (он уже был тогда директором предприятия) сказал категоричное нет, — вспоминает еще один пострадавший, который одолжил Яблонскому 91 тысячу долларов.

Близкий друг Яблонского, Игорь Борисович, тоже попал в число обманутых кредиторов, чего он «никогда не ожидал от такого человека, как Саша». Мужчина дал в долг своему другу 130 тысяч долларов, а возврата их так и не дождался.

— Мне очень тяжело видеть его в железной клетке. Александр входил в ту пятерку близких мне людей, которая была вхожа в мой дом. Я знал проблемы этой семьи, знал, чем они живут, то же самое он знал и о моей семье. Бизнес Яблонского держался на его репутации, глядя на него, я и своим говорил: «Смотрите и учитесь у него». А сейчас… Все, что произошло, — это самое мое большое разочарование в жизни. Из-за него я перестал быть нормальным человеком, перестал помогать людям. Мне очень жаль верить, что я столько лет посвятил лгуну, подлецу и мошеннику…