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Суд над бывшими дилерами Suzuki: "Взяли в долг 2 млн долларов, обещали до 36 процентов годовых"

26.06.2018 23:15 — Разное | Tut.by  
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«Были финансовые проблемы, но проценты я им выплачивал», — пояснил обвиняемый в мошенничестве Александр Яблонский, учредитель ООО «Белавтоконтинент», бывшего дилера Suzuki. В суде Октябрьского района приступили к допросу подсудимых.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, отец и сын Яблонские — учредители и руководители ООО «Белавтоконтинент» — с ноября 2014 года по февраль 2016 года заключили 59 договоров с фирмами и частными лицами на поставку автомобилей Suzuki. Клиенты вносили предоплату от 10 до 100%, однако машины не получили.

Кроме того, 19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств.

Следствие выяснило, что действия обвиняемых повлекли за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 2,6 миллиона рублей. Всего по делу проходит 78 пострадавших.

Первым в суде был допрошен старший Яблонский, Александр. Он рассказал, что компания «Белавтоконтинент» появилась в 2007 году. Стартовый капитал для развития бизнеса у Яблонского был — 200 тысяч долларов, которые он успел накопить. Фирма была официальным дилером Suzuki и закупала авто по стопроцентной предоплате у российского ООО «Сузуки Мотор Рус» — официального импортера продукции Suzuki Motor Corporation на территории России. Кроме этого, «Белавтоконтинент» производил сервисное обслуживание автомобилей.

— Я был директором «Белавтоконтинента» до мая 2014 года и осуществлял оперативное управление предприятием. Потом директором стал мой сын Денис, — уточнил Яблонский-старший.

В начале деятельности фирма поставляла в Беларусь по 60−70 автомобилей в месяц. В 2008 году «Белавтоконтинет» начал активно развиваться — руководители взяли в долгосрочную аренду здание на улице Стебенева, где сделали реконструкцию и создали современный дилерский центр с сервисной станцией. В компании работали 45 человек. В салоне в то время было представлено шесть автомобилей Suzuki, на улице была организована площадка под еще 40 авто.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Именно в те годы Александр Яблонский начал брать первые деньги в долг у своих друзей и друзей сына, знакомых, соседей. Суммы были разные — от нескольких тысяч долларов до нескольких сотен тысяч долларов. Практически всем кредиторам Яблонский обещал выплачивать от 5 до 36% годовых за пользование деньгами. Подкреплял свои слова он расписками и договорами займа. Тех, кто поверил Яблонскому и доверил ему свои деньги, оказалось 19 человек. Сумма, которую Яблонский взял в долг, — не менее 2 млн долларов.

— Деньги брал на закупку автомобилей… На реконструкцию офиса и завершение строительства… Пополнение оборотных средств, — пояснил подсудимый суду необходимость одалживать такие огромные суммы. — Отдать долги полностью не мог, потому что появились финансовые проблемы, прибыли не хватало, чтобы рассчитаться со всеми. В 2012 году образовалась очень большая разница в цене на авто по сравнению с российским дилером — в Беларуси они стоили дороже, тогда мы почти год не продавали машины. В 2013 году тоже было тяжело — машин поставлялось мало. Но я со всеми, у кого брал деньги, был в постоянном контакте и проценты выплачивал регулярно. Деньги вернуть я собирался…


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Зачем вы брали деньги, зная, что на вашем предприятии ситуация финансово нестабильная? — задала вопрос Яблонскому гособвинитель.

— Чтобы поддержать предприятие и вывести его на эффективную работу, — объяснил подсудимый.

По сведениям Яблонского-старшего, в те годы чистая прибыль от продажи одного автомобиля составляла полторы тысячи долларов. Учитывая, что в месяц тогда продавалось около 30−40 машин, то вся прибыль ушла бы только выплату процентов кредиторам.

— Сомнительные у вас расчеты были. На что вы надеялись, погружаясь в такие долги? — еще раз уточнил судья.

— Мы надеялись, что предприятие наберет мощность и ситуация выровняется, — объяснил Яблонский.

Кредиторы, которые дали обвиняемому деньги в долг, рассказали в суде, что Яблонский-старший был человеком очень обаятельным, интеллигентным, учтивым и вежливым, «никогда от него никто матного слова не слышал». Эти личностные качества Яблонского позволяли ему манипулировать людьми и получать то, что ему надо было.

— Яблонский обратился ко мне в мае 2014 года — попросил денег. Он и раньше просил в долг на развитие бизнеса, но я принципиально никогда никому деньги не одалживаю. А тут он приехал ко мне вместе с моим хорошим другом, слезно просит: «Помоги, одолжи денег, у меня судебные исполнители выносят вещи из дома, у жены стресс». Он был очень искренним, — рассказал один из пострадавших, генеральный директор страховой компании. — Всякое в жизни бывает. Мне его стало очень жалко, да и друг мой за него очень просил…

Пострадавший знал, что Яблонский-старший уже задолжал большую сумму денег, тем не менее он согласился и дал ему в долг 7 тысяч долларов на месяц, причем без всяких процентов. Через месяц деньги он не вернул: отдавал в течение года какие-то суммы, но еще остался должен 4500 долларов.

— Я не удивился, когда он не вернул мне деньги. Яблонский выдавал желаемое за действительное. К сожалению, у нас большинство бизнесменов, не имея специального образования, заводят собственное дело. Понятно же, что при наличии таких задолженностей, как у Яблонского, вести бизнес не получится. Сочувствую, что он так попал, но он сам в этом виноват.

Из показаний пострадавших выяснилось, что кредиторы, которые не получили от Яблонского свои деньги, еще несколько лет назад собирались вместе и решали, как им быть в такой ситуации.

— Мы пришли к нему группой и предложили выход: у некоторых из нас еще есть деньги, и люди готовы вложить их в «оборотку» фирмы Яблонского, но с одним условием: мы ставим своего финансового директора, чтобы он отслеживал денежные потоки. Это было бы выходом из ситуации для них. Александр Анатольевич колебался немного, а вот его сын (он уже был тогда директором предприятия) сказал категоричное нет, — вспоминает еще один пострадавший, который одолжил Яблонскому 91 тысячу долларов.

Близкий друг Яблонского, Игорь Борисович, тоже попал в число обманутых кредиторов, чего он «никогда не ожидал от такого человека, как Саша». Мужчина дал в долг своему другу 130 тысяч долларов, а возврата их так и не дождался.

— Мне очень тяжело видеть его в железной клетке. Александр входил в ту пятерку близких мне людей, которая была вхожа в мой дом. Я знал проблемы этой семьи, знал, чем они живут, то же самое он знал и о моей семье. Бизнес Яблонского держался на его репутации, глядя на него, я и своим говорил: «Смотрите и учитесь у него». А сейчас… Все, что произошло, — это самое мое большое разочарование в жизни. Из-за него я перестал быть нормальным человеком, перестал помогать людям. Мне очень жаль верить, что я столько лет посвятил лгуну, подлецу и мошеннику…

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"Были финансовые проблемы, но проценты я им выплачивал", - пояснил обвиняемый в мошенничестве Александр Яблонский, учредитель ООО "Белавтоконтинент", бывшего дилера...
 
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