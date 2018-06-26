Хорватия одержала третью победу на чемпионате мира и не пустила Исландию в плей-офф

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Сборная Хорватии одержала третью победу подряд на групповой стадии чемпионата мира по футболу в России. 26 июня в упорном поединке 3-го тура в Ростове-на-Дону хорваты одолели Исландию (2:1), которая в итоге осталась за бортом плей-офф.

Исландия — Хорватия — 1:2

26 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Исландия: Халльдоурссон — Сайварссон, Ингасон, Р.Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон, Й.Гвюдмундссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Г.Сигурдссон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Финнбогасон (А.Гвюдмундссон, 85).

Хорватия: Калинич — Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, Крамарич.

Голы: 0:1 — Бадель (53), 1:1 — Г.Сигурдссон (76, с пенальти), 1:2 — Перишич (90).

Предупреждения: Пьяца (14), Халльфредссон (59), Финнбогасон (64), Едвай (83), Сайварссон (84).

Удары: 17-13.

Удары в створ ворот: 6-2.

Удары в каркас ворот: 1-1.

Угловые: 10-5.

Владение мячом: 41%-59%.

Хорваты после двух туров досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф, поэтому на заключительный поединок группового этапа главный тренер Златко Далич произвел масштабную ротацию в составе, предоставив передышку многим ключевым игрокам.

Исландцам для сохранения шансов на выход в 1/8 финала нужна была победа над хорватами и поражение нигерийцев от Аргентины в параллельном матче.

В начале поединка соперники осторожничали и присматривались друг к другу. А самый реальный шанс открыть счет на 40-й минуте упустил исландский форвард Альфред Финнбогасон. После потери хорватов в своей опорной зоне он прорвался к воротам соперника и ударил в сантиметрах от штанги.

А на 44-й минуте был близок к успеху Арон Гуннарссон, но его удар в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины голкипер хорватов Ловре Калинич.



Фото: Reuters

Второй тайм убедительнее начали хорваты, и уже на 50-й минуте лишь перекладина спасла исландцев после удара Милана Баделя.

Но уже через пару минут все тот же Милан Бадель воспользовался неразберихой в оборонительных порядках исландцев, ворвался через центр в штрафную площадь и с отскоком от газона вогнал мяч в сетку. Счет стал 1:0 в пользу хорватов, и шансы Исландии на плей-офф заметно упали.

Исландцы тут же ответили опасной атакой. И на 56-й минуте после подачи углового Гилфи Сигурдссоном Сверир Инги Ингасон головой отправил мяч в перекладину.

На 72-й минуте еще один шанс разбазарил Биркир Бьярнасон, с линии вратарской не сумевший как следует попасть по мячу после прострела партнера с противоположного фланга.

И все же исландцы вскоре отыгрались. За игру рукой Деяна Ловрена в ворота Хорватии был назначен пенальти, и его уверенно исполнил Гилфи Тор Сигурдссон — 1:1.

Вот так Хорватия пропустила первый мяч на нынешнем чемпионате мира.

А воодушевленные исландцы пошли вперед добывать победу практически без оглядки на свои ворота. И одной из неизбежных в такой ситуации ошибок воспользовались хорваты. Иван Перишич на 90-й минуте принес победу Хорватии — 2:1, которая собрала 100-процентный очковый урожай на групповом этапе чемпионата мира.

В 1/8 финала сборная Хорватии 1 июля в Нижнем Новгороде сразится с Данией. Вторую пуевку в плей-офф выгрызли у Нигерии аргентинцы . Им предстоит дуэль с Францией, которая пройдет 30 июня в Казани.





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