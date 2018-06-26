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Азаренко проиграла выставочный матч на травяном турнире The Boodles в Великобритании
Белоруска Виктория Азаренко (№ 87 рейтинга WTA), которая готовится к Уимблдону, проиграла Андрее Петкович (№ 93) из Германии в выставочном матче на турнире The Boodles в лондонском комплексе «Сток Парк».
Виктория Азаренко взяла у соперницы всего 4 гейма (1:6, 3:6), поединок продолжался 1 час 11 минут.
Сегодня стало известно, что Виктория Азаренко получила Wild Card на турнир Coupe Rogers в Монреале, который пройдет в августе.
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Белоруска Виктория Азаренко, которая готовится к Уимблдону, проиграла Андрее Петкович в выставочном матче на турнире The Boodles в лондонском комплексе "Сток Парк".
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