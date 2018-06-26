Азаренко проиграла выставочный матч на травяном турнире The Boodles в Великобритании

Белоруска Виктория Азаренко (№ 87 рейтинга WTA), которая готовится к Уимблдону, проиграла Андрее Петкович (№ 93) из Германии в выставочном матче на турнире The Boodles в лондонском комплексе «Сток Парк».



Фото с сайта vk.com/azarenka_vika

Виктория Азаренко взяла у соперницы всего 4 гейма (1:6, 3:6), поединок продолжался 1 час 11 минут.

Сегодня стало известно, что Виктория Азаренко получила Wild Card на турнир Coupe Rogers в Монреале, который пройдет в августе.