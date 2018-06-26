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Стреляли! Мужчина устроил стрельбу из пневматики по прохожим из окна своей квартиры

26.06.2018 23:34 — Разное | Партизан  
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Вечером 26 июня милиция задержала 37-летнего минчанина, который из окна балкона своей квартиры на улице Орловской стрелял по машинам и прохожим, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Все произошло около шести часов вечера. Очевидец позвонил в милицию и сообщил, что неизвестный гражданин из окна квартиры стреляет по проезжающим мимо машинам, а также целится в проходящих граждан, пишет tut.by
Правоохранители оцепили дом и задержали стрелявшего. Им оказался 37-летний минчанин, ранее неоднократно отбывавший срок за хулиганство. Предположительно, мужчина стрелял из пневматической винтовки. Люди не пострадали, повреждены стекла нескольких машин.

Задержанный доставлен в Центральное РУВД, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


 
 
Ссылка на источник 24
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Вечером 26 июня милиция задержала 37-летнего минчанина, который из окна балкона своей квартиры на улице Орловской стрелял по машинам и прохожим, сообщили в ГУВД...
 
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