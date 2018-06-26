Аргентина чудом вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

Счет на 14-й минуте встречи открыл нападающий Аргентины Лионель Месси. Этот гол для него стал первым на ЧМ-2018. На 51-й минуте в ворота Аргентины был назначен пенальти, который реализовал полузащитник нигерийцев Виктор Мозес. На 87-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел Аргентину вперед.

В группе D состоялись матчи заключительного тура группового этапа ЧМ.













В матче Нигерия — Аргентина на 14 минуте забил Месси, однако Нигерия на 51 минуте сравняла счёт. Аргентинец Рохо на 86 забил победный гол. Итоговый счёт — 1:2, Аргентина чудом выходит в плей-офф.





Во втором матче хорваты, которые уже ранее решили выход вопроса в плей-офф, обыграли Исландию — 1:2.









Хорватия и Аргентина проходят дальше, Исландия и Нигерия едут домой.



