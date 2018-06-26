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Аргентина чудом вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

26.06.2018 23:06 — Разное | Партизан  
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Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

Счет на 14-й минуте встречи открыл нападающий Аргентины Лионель Месси. Этот гол для него стал первым на ЧМ-2018. На 51-й минуте в ворота Аргентины был назначен пенальти, который реализовал полузащитник нигерийцев Виктор Мозес. На 87-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел Аргентину вперед.
В группе D состоялись матчи заключительного тура группового этапа ЧМ.



В матче Нигерия — Аргентина на 14 минуте забил Месси, однако Нигерия на 51 минуте сравняла счёт. Аргентинец Рохо на 86 забил победный гол. Итоговый счёт — 1:2, Аргентина чудом выходит в плей-офф.

Во втором матче хорваты, которые уже ранее решили выход вопроса в плей-офф, обыграли Исландию — 1:2.


Хорватия и Аргентина проходят дальше, Исландия и Нигерия едут домой.


 
 
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Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
 
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