|
Аргентина чудом вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира
Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
Счет на 14-й минуте встречи открыл нападающий Аргентины Лионель Месси. Этот гол для него стал первым на ЧМ-2018. На 51-й минуте в ворота Аргентины был назначен пенальти, который реализовал полузащитник нигерийцев Виктор Мозес. На 87-й минуте защитник Маркос Рохо вновь вывел Аргентину вперед.
В группе D состоялись матчи заключительного тура группового этапа ЧМ.
В матче Нигерия — Аргентина на 14 минуте забил Месси, однако Нигерия на 51 минуте сравняла счёт. Аргентинец Рохо на 86 забил победный гол. Итоговый счёт — 1:2, Аргентина чудом выходит в плей-офф.
Во втором матче хорваты, которые уже ранее решили выход вопроса в плей-офф, обыграли Исландию — 1:2.
Хорватия и Аргентина проходят дальше, Исландия и Нигерия едут домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч между Аргентиной и Нигерией завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)