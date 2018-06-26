Сразу всех полицейских арестовали в мексиканском городе

Как отмечается, речь идет о 28 полицейских. Власти рассказали, что следователи выясняют факт наличия нарушений кодекса поведения полицейскими.









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По данным местных СМИ, стражи порядка арестованы из-за убийства кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса, который был застрелен в конце минувшей недели. В причастности к преступлению заподозрили начальника отдела общественной безопасности Окампо. 23 июня федеральные власти попытались его арестовать, но встретили сопротивление в лице местных полицейских. Тогда было решено вызвать на место подкрепление, в результате под стражу были взяты все сотрудники.





Фернандо Анхелес Хуарес входил в Партию демократической революции. После его убийства партия попросила у правительства защиты для всех политиков, выдвинувшихся на грядущих выборах.





Отметим, что в Мексике 1 июля пройдут президентские выборы. Одновременно состоятся выборы в муниципалитеты и штаты. Журналисты пишут, что в этом году предвыборный период стал самым кровавым в истории страны. Преступные группировки расправились с десятками кандидатов и активистов, пытаясь заранее перекроить результаты. К настоящему времени жертвами стали 18 человек.







