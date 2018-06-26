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На День независимости БелЖД пустит два дополнительных поезда в Вильнюс

26.06.2018 22:30 — Разное | Партизан  
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На длинные выходные, с 29 июня по 4 июля, Белорусская железная дорога пустит 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса.

На предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий Минск — Львов и Минск— Вильнюс, сообщает сайт БелЖД.

Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск - Львов - Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов в период с 29 июня по 3 июля.

Два дополнительных поезда № 801/802 Минск - Вильнюс назначены на 3 июля.

Кроме того, по направлению Минск - Гомель назначено 15 поездов, Минск - Брест — 11 поездов, Минск - Витебск — 2 поезда. По направлению Коммунары - Минск — 1 поезд, Мозырь - Минск - Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.

Напомним, в связи с Днем независимости белорусы будут отдыхать четыре дня подряд: с 30 июня по 3 июля. Рабочий день со 2 июля переносится на субботу, 7 июля.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На длинные выходные, с 29 июня по 4 июля, Белорусская железная дорога пустит 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес- и экономкласса.
 
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