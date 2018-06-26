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Ирина Кривко прокомментировала решение Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру

26.06.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ирина Кривко прокомментировала решение четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.

"Для всей команды это очень печальная новость, потому что для нас Дарья была поддержкой и опорой. Теперь придется справляться без нее, что очень огорчает. 

Возможно, этот сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона, так как мы лишились сразу двух сильнейших спортсменок — ушли Надежда Скардино и Домрачева. 

Нам предстоит собрать новую команду, чтобы достойно представлять Беларусь на международном уровне", — цитирует Кривко by.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала ОНТ.


 
Теги: Новости
 
 
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Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ирина Кривко прокомментировала решение четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой завершить...
 
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