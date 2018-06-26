Ирина Кривко прокомментировала решение Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру

"Для всей команды это очень печальная новость , потому что для нас Дарья была поддержкой и опорой. Теперь придется справляться без нее, что очень огорчает.





Возможно, этот сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона, так как мы лишились сразу двух сильнейших спортсменок — ушли Надежда Скардино и Домрачева.





Нам предстоит собрать новую команду, чтобы достойно представлять Беларусь на международном уровне", — цитирует Кривко by.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала ОНТ.