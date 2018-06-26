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Ирина Кривко прокомментировала решение Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру
Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ирина Кривко прокомментировала решение четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.
"Для всей команды это очень печальная новость, потому что для нас Дарья была поддержкой и опорой. Теперь придется справляться без нее, что очень огорчает.
Возможно, этот сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона, так как мы лишились сразу двух сильнейших спортсменок — ушли Надежда Скардино и Домрачева.
Нам предстоит собрать новую команду, чтобы достойно представлять Беларусь на международном уровне", — цитирует Кривко by.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала ОНТ.
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Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ирина Кривко прокомментировала решение четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой завершить...
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