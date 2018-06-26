Милиция ищет очевидцев ДТП и автомобилиста









сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ. Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося на пересечении ул. Матусевича и Д. Сердича утром 16 января,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.





— Около 11:00 мужчина 1953 г. р. пересекал проезжую часть ул. Матусевича по переходу, когда на него наехал автомобиль темного цвета в кузове седан. После непродолжительной беседы водитель подвез пострадавшего к дому № 16 на указанной улице, съездил в магазин неподалеку, купил бутылку водки и привез ее тому пешеходу, затем уехал, — рассказали в ГАИ Минска.









Очевидцев ДТП, граждан, которым что-либо известно по данному факту, либо узнавших человека на фотографиях, просят позвонить по телефонам: (8 017) 239-60-20, (8 029) 603-77-17.



