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Милиция ищет очевидцев ДТП и автомобилиста

26.06.2018 21:55 — Разное | Партизан  
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Водитель сбил пешехода, а после купил ему водки. Милиция ищет очевидцев и самого автомобилиста.



Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося на пересечении ул. Матусевича и Д. Сердича утром 16 января, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.

— Около 11:00 мужчина 1953 г. р. пересекал проезжую часть ул. Матусевича по переходу, когда на него наехал автомобиль темного цвета в кузове седан. После непродолжительной беседы водитель подвез пострадавшего к дому № 16 на указанной улице, съездил в магазин неподалеку, купил бутылку водки и привез ее тому пешеходу, затем уехал, — рассказали в ГАИ Минска.


Очевидцев ДТП, граждан, которым что-либо известно по данному факту, либо узнавших человека на фотографиях, просят позвонить по телефонам: (8 017) 239-60-20, (8 029) 603-77-17.


 
Теги: Минск
 
 
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Водитель сбил пешехода, а после купил ему водки. Милиция ищет очевидцев и самого автомобилиста.
 
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