Хорватия и Аргентина вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Хорватии одержала победу над исландцами со счетом 2:1. Ранее хорваты досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018, где встретится со сборной Дании.

Матч между сборными Хорватии и Исландии прошел соперников прошел на "Ростов-Арене". Соперники по группе D не радовали болельщиков острой игрой в начале первого тайма, однако затем сборная Исландии перехватила инициативу и была близка к забитому голу, однако хорватская оборона оказалась готова к натиску соперников с Севера.

Первый гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель, с отскоком от земли отправив мяч в ворота Ханнеса Халльдоурссона.

Ответный мяч с пенальти на свой счет записал Гульфи Сигурдссон, забивший на 76-й минуте матча.

Победный гол на 90-й минуте после быстрой комбинационной атаки забил Иван Перишич.

Таким образом, сборная Хорватии впервые одержала три победы подряд на групповом этапе чемпионата мира.

На матче присутствовало 43 472 человек, как и на матче Мексика - Южная Корея, где был установлен рекорд посещаемости "Ростов-Арены". Вместимость стадиона составляет 45 тыс. мест.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира, где сыграет со сборной Дании, которая заняла второе место в группе С. В плей-офф со второго места вышла сборная Аргентины, лишь в последнем туре сумевшая одержать победу, которая подарила ей путевку в плей-офф. Аргентинцам предстоит игра с лидерами группы С, сборной Франции.

Футболисты сборной Аргентины одержали победу над национальной командой Нигерии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. На 14-й минуте Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед. На 51-й минуте Виктор Мозес, реализовав пенальти, сравнял счет. На 86-й минуте Маркос Рохо провел победный для аргентинской команды счет.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.