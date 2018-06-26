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Марадоне стало плохо после матча Нигерия - Аргентина
Легендарному аргентинскому футболисту, нынче председателю правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира
Буквально за несколько минут до этого, после победного гола Маркоса Рохо, Марадона показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. К кому обращался легендарный футболист, пока неизвестно.
Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал.
По информации
Аргентинцы одержали победу (2:1) и благодаря этому результату смогли выйти в 1/8 финала турнира, где сразятся с Францией.
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Легендарному аргентинскому футболисту, нынче председателю правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата...
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