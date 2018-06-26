Марадоне стало плохо после матча Нигерия - Аргентина

Легендарному аргентинскому футболисту, нынче председателю правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. Он не мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне.



Фото с сайта championat.com

Буквально за несколько минут до этого, после победного гола Маркоса Рохо, Марадона показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка. К кому обращался легендарный футболист, пока неизвестно.

Кроме того, в ходе встречи камера выхватила момент, когда Диего спал.

По информации sport.es , после того, как Марадоне измерили пульс, его решено было доставить в больницу.

Аргентинцы одержали победу (2:1) и благодаря этому результату смогли выйти в 1/8 финала турнира, где сразятся с Францией.