Марадоне стало плохо после матча Нигерия - Аргентина

Легендарному аргентинскому футболисту, нынче председателю правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге. Он не мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне.

