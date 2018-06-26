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Водитель такси сломал ногу пенсионеру в Минске

27.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Мужчина избил 69-летнего минчанина, сообщили в Центральном РУВД Минска.

Инцидент произошёл 18 июня. Причиной конфликта стал автомобиль пожилого водителя, который мешал проехать таксисту на парковке жилого дома.

Пенсионер остановился, чтобы пропустить женщину, которая выезжала с парковки. В этот момент к дому подъехал таксист, который сказал освободить дорогу. Пожилой мужчина попросил подождать пару минут, однако в ответ получил оскорбление и несколько ударов.

В результате происшествия пенсионер получил закрытый перелом голени со смещением. Мужчина, находившийся за рулём такси, скрылся с места. Его уже нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело, таксисту грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Мужчина избил 69-летнего минчанина, сообщили в Центральном РУВД Минска.
 
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