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Новые правила ношения одежды ввели в Нидерландах
Парламент страны одобрил введение запрета на ношение бурки и других видов одежды, которые закрывают лицо.
Депутаты выступили с инициативой ещё в 2016 году. На окончательном голосовании 44 члена верхней палаты парламента Нидерландов проголосовали «за» и 31 «против».
Новые правила будут запрещать носить в общественных местах предметы одежды, закрывающие лицо и тело. Например, мотоциклетные шлемы и балаклавы. Кроме этого, никаких женских головных уборов с узкой прорезью для глаз.
Нововведение будет распространяться на общественный транспорт, образовательные и медицинские учреждения. Помимо всего прочего, запрещено появляться в таком виде в правительственных зданиях. Нарушителям запрета грозит штраф в размере €450.
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Парламент страны одобрил введение запрета на ношение бурки и других видов одежды, которые закрывают лицо.
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