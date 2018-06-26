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Новые правила ношения одежды ввели в Нидерландах

27.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Парламент страны одобрил введение запрета на ношение бурки и других видов одежды, которые закрывают лицо.

Депутаты выступили с инициативой ещё в 2016 году. На окончательном голосовании 44 члена верхней палаты парламента Нидерландов проголосовали «за» и 31 «против».

Новые правила будут запрещать носить в общественных местах предметы одежды, закрывающие лицо и тело. Например, мотоциклетные шлемы и балаклавы. Кроме этого, никаких женских головных уборов с узкой прорезью для глаз.

Нововведение будет распространяться на общественный транспорт, образовательные и медицинские учреждения. Помимо всего прочего, запрещено появляться в таком виде в правительственных зданиях. Нарушителям запрета грозит штраф в размере €450. 

 
 
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​Парламент страны одобрил введение запрета на ношение бурки и других видов одежды, которые закрывают лицо.
 
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