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Воздушный шар столкнулся с линией электропередач и вспыхнул (Видео)
Инцидент произошёл в городе Хауэлл в штате Мичиган, США, сообщает ABC News.
Местный воздухоплаватель-любитель не смог набрать нужной высоты и зацепил линию ЛЭП. После столкновения аэростат загорелся как спичка и начал подниматься выше.
Огонь продолжал гореть, поэтому пилот направил воздушный шар в реку, где и приземлился. Мужчина не пострадал, однако Федеральное управление гражданской авиации уже заинтересовалось инцидентом и проводит расследование.
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Инцидент произошёл в городе Хауэлл в штате Мичиган, США.
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