Воздушный шар столкнулся с линией электропередач и вспыхнул (Видео)

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Инцидент произошёл в городе Хауэлл в штате Мичиган, США, сообщает ABC News.

Местный воздухоплаватель-любитель не смог набрать нужной высоты и зацепил линию ЛЭП. После столкновения аэростат загорелся как спичка и начал подниматься выше.

Огонь продолжал гореть, поэтому пилот направил воздушный шар в реку, где и приземлился. Мужчина не пострадал, однако Федеральное управление гражданской авиации уже заинтересовалось инцидентом и проводит расследование.