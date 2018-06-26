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Воздушный шар столкнулся с линией электропередач и вспыхнул (Видео)

27.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Инцидент произошёл в городе Хауэлл в штате Мичиган, США, сообщает ABC News. 

Местный воздухоплаватель-любитель не смог набрать нужной высоты и зацепил линию ЛЭП. После столкновения аэростат загорелся как спичка и начал подниматься выше.

Огонь продолжал гореть, поэтому пилот направил воздушный шар в реку, где и приземлился. Мужчина не пострадал, однако Федеральное управление гражданской авиации уже заинтересовалось инцидентом и проводит расследование. 

 
 
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​Инцидент произошёл в городе Хауэлл в штате Мичиган, США.
 
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