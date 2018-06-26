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Минчанин стал стрелять по прохожим из окна своего дома
Инцидент произошёл около шести часов вечера 26 июня в столице. Мужчина достал пневматическое ружьё и устроил стрельбу,
Очевидец сообщил, что неизвестный стрелок из окна своей квартиры стреляет по прохожим и проезжающим мимо автомобилям. К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, в том числе подразделение ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и задержали мужчину. Злоумышленником оказался 37-летний житель Минска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Никто не пострадал, однако нескольким автолюбителям придётся заменить стёкла в своих машинах.
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Инцидент произошёл около шести часов вечера 26 июня в столице. Мужчина достал пневматическое ружьё и устроил стрельбу, сообщает ГУВД.
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