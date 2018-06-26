|
Взрыв произошёл в госпитале в США, есть раненые
Мощный взрыв прогремел в здании больницы в штате Техас, сообщают
Известно, что инцидент произошёл в Мемориальном госпитале Кориэлл города Гействилл. После взрыва вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента и несколько карет скорой помощи.
Сообщается о 12 раненных. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии, он скончался. Всех пациентов больницы эвакуировали в ближайшие медицинские учреждения.
По предварительной версии, взрыв произошёл в строящемся здании за действующим корпусом госпиталя. Там собирались разместить котельную. На месте происшествия работают сотрудники местной полиции, пожарные и медики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный взрыв прогремел в здании больницы в штате Техас
|
Свежие газеты
Архив (Разное)