Взрыв произошёл в госпитале в США, есть раненые

Мощный взрыв прогремел в здании больницы в штате Техас, сообщают местные СМИ .

Известно, что инцидент произошёл в Мемориальном госпитале Кориэлл города Гействилл. После взрыва вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента и несколько карет скорой помощи.

Сообщается о 12 раненных. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии, он скончался. Всех пациентов больницы эвакуировали в ближайшие медицинские учреждения.

По предварительной версии, взрыв произошёл в строящемся здании за действующим корпусом госпиталя. Там собирались разместить котельную. На месте происшествия работают сотрудники местной полиции, пожарные и медики.