Строительный кран упал на жилой дом в России

Обрушение произошло в Казани, сообщают информагентства.

Башенный кран упал на новостройку, повредив балконы квартир на 14, 15 и 16 этажах. К счастью, дом ещё не до конца был заселён, поэтому пострадавших среди жителей нет.

Крановщик получил несколько лёгких травм. Причиной падения конструкции стал сильный ветер и непогода, которая продолжается в регионе уже на протяжении нескольких дней.

Компания, принадлежавшей высотный кран, возместит ущерб хозяевам пострадавших квартир. Пока семь семей разместят в гостинице. На месте инцидента работают спасатели. Они устраняют последствия аварии.