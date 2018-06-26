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Строительный кран упал на жилой дом в России
Обрушение произошло в Казани, сообщают информагентства.
Башенный кран упал на новостройку, повредив балконы квартир на 14, 15 и 16 этажах. К счастью, дом ещё не до конца был заселён, поэтому пострадавших среди жителей нет.
Крановщик получил несколько лёгких травм. Причиной падения конструкции стал сильный ветер и непогода, которая продолжается в регионе уже на протяжении нескольких дней.
Компания, принадлежавшей высотный кран, возместит ущерб хозяевам пострадавших квартир. Пока семь семей разместят в гостинице. На месте инцидента работают спасатели. Они устраняют последствия аварии.
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Обрушение произошло в Казани
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