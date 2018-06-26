27 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день рыболовства.

Россия - День молодёжи.

Канада - День национального гимна (кстати, гимн страны имеет два официальных варианта, не вполне совпадающих по содержанию, - французский и английский).

ПРИМЕТЫ:

Елисей Гречкосей. В этот день освящают всю (особенно новую) одежду, чтобы она не принесла несчастий своему хозяину.

РОДИЛИСЬ:

1838 Пауль МАУЗЕР, немецкий конструктор-оружейник, младший из братьев.

1859 Милдред ХИЛЛ, американка, учительница воскресной школы в Кентукки, соавтор (вместе с сестрой Патти Смит ХИЛЛ) самой известной американской песенки «Happy Birthday».

1940 Борис Алексеевич ХМЕЛЬНИЦКИЙ, российский актёр.

1955 Изабель АДЖАНИ, французская актриса. Родилась в семье алжирца и немки.

1966 Виктор Яковлевич ДРОБЫШ, российский композитор и продюсер. У него белорусские корни. У Дробыша четверо детей от двух браков.

1975 Тоби (Тобиас Винсент) МАГУАЙР, американский актёр. Он занимается йогой, не пьет и не курит.

1978 Павел Александрович ХАРЛАНЧУК, белорусский актёр.

1983 АЛСУ (Алсу Ралифовна САФИНА), российская певица. Мусульманка. Отец, Ралиф Рафилович - бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКойл», мать, Разия Исхаковна - архитектор. С 1993 года Алсу живёт в Лондоне. Замужем за бизнесменом Яном АБРАМОВЫМ, который контролирует пиротехнический рынок России. У них две дочери и сын. У Алсу российское и британское гражданство.

1985 Светлана Александровна КУЗНЕЦОВА, российская теннисистка. Родилась в семье велосипедистов. За карьеру заработала более $24 млн призовых.

1985 Нико Эрик РОСБЕРГ, немецко-финский автогонщик «Формулы-1». Выиграв сезон 2016 года, объявил о завершении карьеры.

СОБЫТИЯ:

1615 Впервые в Европу был импортирован чай.

1693 В Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин.

1862 Согласно классике, в 1500 лье от Патагонии потерпело кораблекрушение судно «Британия», возглавляемое капитаном ГРАНТОМ (Ж. Верн, «Дети капитана Гранта»).

1925 В Исландии был принят закон, запрещающий гражданам иметь фамилии. С тех пор жители страны именуют себя по имени и отчеству, причем последнее, в случае, если речь идёт о мужчинах, оканчивается на «sson» (сын), а если о женщинах - «dottir» (дочь). Однако в последнее время исландцы стали ощущать неудобства от отсутствия в имени третьего элемента, так как это нередко приводит к изрядной путанице, особенно в городах.

1931 В США изобретатель Игорь СИКОРСКИЙ получил патент на изобретение первого вертолёта.

1940 Самым высоким мужчиной, о котором имеется достоверное свидетельство, был Роберт Першинг УЖДЛОУ, родившийся в 1918 году в Олтоне, США. Когда 27 июня 1940 года ему в последний раз измеряли рост, он составил 2,72 м при размахе рук 2,88 м. Максимальный, зарегистрированный в день совершеннолетия (21 год), вес Уждлоу достигал 222,7 кг. До последнего дня он продолжал расти, и ко дню кончины 15 июля 1940 года его рост вполне мог достигнуть 2,74 м.

1967 В Энфилде (Англия) установили первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. Это был «бескарточный» банкомат, он выдавал наличные в обмен на специальный ваучер (чек), который надо было заранее получать в банке. В настоящее время больше всего банкоматов находится в Южной Корее - 291 банкомат на 100 тысяч взрослого населения.

1969 Во время облавы на гомосексуалистов Нью-Йорка один из них швырнул в окно полицейской машины мусорный бак (этот день стал отмечаться как начало борьбы секс-меньшинств за свои права).

1998 В Англии борзая Лана родила 16 щенков-самок (мировой рекорд).

2010 Впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства (премьер-министр Исландии Йоханна СИГУРДАРДОТТИР).

ДНИ ГОРОДОВ:

Орша - 951 год.