ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

27.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Так уж получилось, что журналисты, пришедшие в Брестский роддом освещать вручение роженицам вышиванок, столкнулись ещё с одним интересным мероприятием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56755.php

Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

Оксану Думку, родившую своего пятого ребёнка, при выписке из Брестского роддома кроме мужа и детей встречали многочисленные подруги. Все они зарегистрированы в социальной сети вайбер как «многомамки» (многодетные мамы). Эта группа через интернет объединяет примерно 250 молодых женщин воспитывающих от трёх до восьми детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56755.php

Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

Для встречи подруги «многомамки» приготовили танцевальный флэшмоб, который стал приятным сюрпризом для Оксаны и её мужа Ильи, работающего проводником на железной дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56755.php

Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

Сама Оксана по образованию учитель, однако, последние семь лет находится в декретном отпуске. За это время в семье Думок появилось два мальчика и три девочки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56755.php

Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

В интервью журналистам Оксана похвасталась: «Теперь у меня настоящая семьЯ - пятеро деток, папа и мама. Я выросла в многодетной семье, поэтому всегда хотела много детей. Спасибо моему мужу Илье, который меня во всём поддерживает и помогает».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так уж получилось, что журналисты, пришедшие в Брестский роддом освещать вручение роженицам вышиванок, столкнулись ещё с одним интересным мероприятием. Оксану...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительный кран упал на жилой дом в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика