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Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ
27.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Так уж получилось, что журналисты, пришедшие в Брестский роддом освещать
Оксану Думку, родившую своего пятого ребёнка, при выписке из Брестского роддома кроме мужа и детей встречали многочисленные подруги. Все они зарегистрированы в социальной сети вайбер как «многомамки» (многодетные мамы). Эта группа через интернет объединяет примерно 250 молодых женщин воспитывающих от трёх до восьми детей.
Для встречи подруги «многомамки» приготовили танцевальный флэшмоб, который стал приятным сюрпризом для Оксаны и её мужа Ильи, работающего проводником на железной дороге.
Сама Оксана по образованию учитель, однако, последние семь лет находится в декретном отпуске. За это время в семье Думок появилось два мальчика и три девочки.
В интервью журналистам Оксана похвасталась: «Теперь у меня настоящая семьЯ - пятеро деток, папа и мама. Я выросла в многодетной семье, поэтому всегда хотела много детей. Спасибо моему мужу Илье, который меня во всём поддерживает и помогает».
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Так уж получилось, что журналисты, пришедшие в Брестский роддом освещать вручение роженицам вышиванок, столкнулись ещё с одним интересным мероприятием. Оксану...
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