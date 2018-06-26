Брестские «многомамки» знают, что такое семьЯ

Так уж получилось, что журналисты, пришедшие в Брестский роддом освещать вручение роженицам вышиванок , столкнулись ещё с одним интересным мероприятием.



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Оксану Думку, родившую своего пятого ребёнка, при выписке из Брестского роддома кроме мужа и детей встречали многочисленные подруги. Все они зарегистрированы в социальной сети вайбер как «многомамки» (многодетные мамы). Эта группа через интернет объединяет примерно 250 молодых женщин воспитывающих от трёх до восьми детей.



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Для встречи подруги «многомамки» приготовили танцевальный флэшмоб, который стал приятным сюрпризом для Оксаны и её мужа Ильи, работающего проводником на железной дороге.



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Сама Оксана по образованию учитель, однако, последние семь лет находится в декретном отпуске. За это время в семье Думок появилось два мальчика и три девочки.



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В интервью журналистам Оксана похвасталась: «Теперь у меня настоящая семьЯ - пятеро деток, папа и мама. Я выросла в многодетной семье, поэтому всегда хотела много детей. Спасибо моему мужу Илье, который меня во всём поддерживает и помогает».