Мобильную связь улучшат на главных ж/д магистралях Беларуси к II Европейским играм

Мобильную связь улучшат на главных железнодорожных магистралях Беларуси к II Европейским играм, сообщил сегодня журналистам руководитель технического департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Тяжких в пресс-центре БЕЛТА.



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С Белорусской железной дорогой уже реализован проект по обеспечению всех 19 железнодорожных вокзалов страны общественным Wi-Fi.

"К II Европейским играм у нас также запланировано строительство 51 объекта для железной дороги. Планируется улучшить связь на главных железнодорожных магистралях страны: Гомель - Жлобин - Осиповичи - Минск - Молодечно - Гудогай; Брест - Барановичи - Минск - Орша; Жлобин - Могилев - Орша - Витебск - Езерище. Это основные пути, по которым гости Европейских игр будут прибывать к нам", - сказал Алексей Тяжких. Всего связью планируется покрыть не менее 1,3 тыс. км железнодорожных путей.

Дополнительные базовые станции появятся и вдоль крупных магистралей - около сотни вышек, что обеспечит качественный доступ к скоростному мобильному интернету по технологии 3G по критерию "внутри автомобиля".

Емкость сети увеличат и в международных пунктах пропуска, здесь также заработают новые базовые станции. Что касается аэропорта, здесь уже обеспечено 100-процентное покрытие 4G трассы М2 Минск - Национальный аэропорт Минск. Связью четвертого поколения абоненты МТС могут пользоваться и в здании аэропорта.

Для обеспечения максимально качественного покрытия и высоких скоростей передачи данных во время проведения II Европейских игр сеть МТС готова для автоматического перераспределения трафика во время пиковых нагрузок.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.