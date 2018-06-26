ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Брестчине милиция уничтожила свыше 11 тонн наркосодержащих растений

27.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. С начала года в Брестской области возбуждено 70 уголовных дел за распространение и сбыт наркотиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56753.php

На Брестчине милиция уничтожила свыше 11 тонн наркосодержащих растений

Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Владимир Жигар рассказал о ситуации в области:

— За шесть месяцев в регионе изъято более 70 килограммов семян мака. Выявлено и уничтожено свыше 150 незаконных посевов этого растения. Уничтожено более 11 тонн наркосодержащих растений. Составлено 26 административных протоколов.

Владимир Жигар дополнил, что в апреле сотрудниками брестской милиции пресечен канал поставки наркотиков из России, который организовали местный житель с напарником из Витебска. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  

На сегодняшний день в Брестской области на учете по наркозависимости состоит 1165 человек. Среди них трое несовершеннолетних из Бреста, Барановичей, Пружан.
Наиболее проблемные регионы — Брест, Пинск и Барановичи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. С начала года в Брестской области возбуждено 70 уголовных дел за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительный кран упал на жилой дом в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика