|
На Брестчине милиция уничтожила свыше 11 тонн наркосодержащих растений
27.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. С начала года в Брестской области возбуждено 70 уголовных дел за распространение и сбыт наркотиков.
Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Владимир Жигар рассказал о ситуации в области:
Владимир Жигар дополнил, что в апреле сотрудниками брестской милиции пресечен канал поставки наркотиков из России, который организовали местный житель с напарником из Витебска. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. С начала года в Брестской области возбуждено 70 уголовных дел за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)