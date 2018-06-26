На Брестчине милиция уничтожила свыше 11 тонн наркосодержащих растений

Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. С начала года в Брестской области возбуждено 70 уголовных дел за распространение и сбыт наркотиков.



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Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Владимир Жигар рассказал о ситуации в области:



— За шесть месяцев в регионе изъято более 70 килограммов семян мака. Выявлено и уничтожено свыше 150 незаконных посевов этого растения. Уничтожено более 11 тонн наркосодержащих растений. Составлено 26 административных протоколов.

Владимир Жигар дополнил, что в апреле сотрудниками брестской милиции пресечен канал поставки наркотиков из России, который организовали местный житель с напарником из Витебска. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



На сегодняшний день в Брестской области на учете по наркозависимости состоит 1165 человек. Среди них трое несовершеннолетних из Бреста, Барановичей, Пружан.

Наиболее проблемные регионы — Брест, Пинск и Барановичи.