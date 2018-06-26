Предприятия уволили с начала года более 267 тысяч работников, а взяли — на 32 тысячи меньше

Предприятия продолжили в мае активнее увольнять работников, чем принимать новых. В прошлом месяце организации отдали трудовые книжки почти 63,5 тысячи работникам, а трудоустроили — на 19,2% меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников в организациях за май.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В плюсе по соотношению принятых и уволенных работников в мае оказались такие сферы деятельности, как горнодобывающая промышленность (+46,9%), информация и связь (+9,1%).

Больше всего в минус по уволенным работникам в мае ушло образование, где уволенных на 50,6% больше, чем принятых. В организациях, которые занимаются творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом, этот показатель составил 43,8%, в строительстве — 18,3%.

За январь-май организации уволили чуть больше 267 тысяч человек, а взяли на работу — на 32,3 тысячи меньше.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

Напомним, в Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. На начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая.