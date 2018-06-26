﻿ Лукашенко: Пощады коррупционерам не будет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Пощады коррупционерам не будет

27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, когда кандидатскую или докторскую степень можно получить за деньги. Глава государства во вторник назначил нового главу Высшей аттестационной комиссии, которая и подтверждает квалификацию ученых.

«Зная, что ученые – это будущее и настоящее нашей страны, наука – это очень важная сфера, и чтобы туда не попали случайно, я всегда под особым контролем держал это направление. И естественно, исходя из этого подбирали руководителей», – подчеркнул Лукашенко. 

«Принципиальность, честность, искренность и недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или что-то такое на злобу дня. Вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении не будет никому», – добавил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран. В числе прочих дипломаты из Италии, Польши и Узбекистана. Президент напомнил, что Беларусь является исключительно мирной страной и дорожит дружбой. 
 
«Выстраивание поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей – одна из приоритетных задач отечественной дипломатии. Польша – наш сосед, соседей не выбирают. Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер», – сказал белорусский лидер. 
 
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что дипотношениям Беларуси и Узбекистана в этом году исполнилось 25 лет. Он предложил послу Насирджану Юсупову хорошую площадку под новое посольство.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, когда кандидатскую или докторскую степень можно получить за деньги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто прав? Дорожники или автомобилисты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Заря над Неманам
Свислочская газета
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика