Лукашенко: Пощады коррупционерам не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, когда кандидатскую или докторскую степень можно получить за деньги. Глава государства во вторник назначил нового главу Высшей аттестационной комиссии, которая и подтверждает квалификацию ученых .

«Зная, что ученые – это будущее и настоящее нашей страны, наука – это очень важная сфера, и чтобы туда не попали случайно, я всегда под особым контролем держал это направление. И естественно, исходя из этого подбирали руководителей», – подчеркнул Лукашенко.

«Принципиальность, честность, искренность и недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или что-то такое на злобу дня. Вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении не будет никому», – добавил он.