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Лукашенко: Пощады коррупционерам не будет
27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, когда кандидатскую или докторскую степень можно получить за деньги. Глава государства во вторник назначил нового главу Высшей аттестационной комиссии, которая и подтверждает квалификацию
«Принципиальность, честность, искренность и недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или что-то такое на злобу дня. Вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении не будет никому», – добавил он.
Напомним, ранее Александр Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, когда кандидатскую или докторскую степень можно получить за деньги.
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