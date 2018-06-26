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В МНС рассказали, какие организации, ИП, адвокаты и ремесленники подпадают под выборочные проверки

27.06.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Налоговики рассказали, по какому принципу выбирают организации, ИП, ремесленников, адвокатов и тех, кто занимается агроэкотуризмом, для выборочной проверки. Напомним, в октябре прошлого года президент подписал указ № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», которым заметно урезали количество проверок бизнеса и сократили число проверяющих. Вместо плановых ввели выборочные проверки, проведение которых возможно только при комплексе оснований — выявление неоднократных нарушений, результаты анализа чек-листа.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Отборают субъекты хозяйствования — организации, ИП, адвокатов, ремесленников, антикризисных управляющих, а также тех, кто занимается агроэкотуризмом, — для выборочной проверки по специальной методике, которая была утверждена постановлением № 43 от 22 января 2018 года. По ней субъекты попадают в планы выборочных проверок контролирующими и надзорными органами.

Порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок устанавливает специальное положение Комитета госконтроля (№ 17 от 4 апреля 2018 года). Документ регламентирует порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок, а также процессы взаимодействия госорганов при формировании таких планов с использованием интегрированной автоматизированной системы (ИАС КНД).

— Отбор субъектов для включения в сводные планы проверок осуществляется с учетом: критериев оценки степени риска; информации, свидетельствующей о высокой степени риска нарушения субъектом законодательства, — уточняют в ИМНС по Витебской области.

Налоговики добавляют, что одно из отличий в выборе субъектов для включения в план проверок - оценка степени риска проверяемых организаций и ИП проводится в зависимости от применяемой системы налогообложения, а не от вида их деятельности субъекта.

— Отбор объектов для проведения выборочных проверок в соответствии с новой методикой основан на качественном и всестороннем анализе информации, которой располагают контролирующие (надзорные) органы, а в план выборочных проверок будут включаться субъекты, имеющие высокий риск совершения правонарушений, — добавляют налоговики.

В ИМНС по Витебской области отмечают, что на первое и второе полугодие нынешнего года планы выборочных проверок не формировались. «Планы выборочных проверок на 1-е полугодие 2019 года будут сформированы КГК и размещены на сайте до 15 декабря 2018 года», — резюмируют налоговики.

Напомним, Александр Лукашенко еще в феврале прошлого года анонсировал сокращение числа проверок бизнеса. Тогда президент отметил, что проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей».

— Все критикуют, что невозможно работать, невозможно предпринимательством заниматься. Ходят и проверяют. Назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют? — сказал Александр Лукашенко.

При этом президент согласился с тем, что проверяющие «порой слишком часто бывают у этих предпринимателей» и что нужно сократить число проверок бизнеса.

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Налоговики рассказали, по какому принципу выбирают организации, ИП, ремесленников, адвокатов и тех, кто занимается агроэкотуризмом, для выборочной проверки.
 
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