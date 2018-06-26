Германия и Бразилия сражаются за плей-офф. Каким будет 27 июня на ЧМ по футболу

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Главные фавориты чемпионата мира по футболу — Германия и Бразилия — пока не гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Сегодня они проведут свои решающие матчи.

17.00. Мексика — Швеция

В группе F все очень запутано. Пока что у Мексики шесть очков, у Швеции и Германии — по три, у Южной Кореи — ноль. А это значит, что ни одна из команд не гарантировала себе выход в плей-офф и ни одна из них не потеряла шансы. Более того, в случае с Германией и Швецией в следующий раунд можно проходить с любым результатом — победой, ничьей или поражением, так как ситуация в группе допускает, что одновременно три команды могут набрать, как по шесть, так и по три очка. Что касается отлично начавших чемпионат мексиканцев, то им достаточно ничьи, но поражение может оставить «ацтеков» за бортом.

17.00. Германия — Южная Корея

Немцам для выхода в плей-офф будет достаточно победы с разницей в два мяча. Впрочем, и минимальной виктории, скорее всего, хватит. Соперник у команды Йоахима Лева вполне проходимый. Корейцев можно побеждать крупно, а в случае выигрыша Швеции у Мексики это даже позволит занять первое место в группе.



Фото: Reuters

21.00. Бразилия — Сербия

Перед последним туром у Бразилии и Швейцарии по четыре очка, у Сербии — три, у Коста-Рики — ноль. Пятикратным чемпионам мира достаточно и ничейного результата. В случае победы Коста-Рики с разницей в два мяча такого результата может хватить и сербам. Если бразильцы проиграют и не смогут выйти в 1/8 финала, то это будет одним из самых громких провалов в истории чемпионатов мира.

21.00. Швейцария — Коста-Рика

Альпийцы умудряются выжать максимум из минимума. Швейцарцы не показали ничего особенного ни в игре с Бразилией, ни в матче против сербов. Тем не менее, в их активе теперь четыре очка и встреча с потерявшими все шансы костариканцами в запасе. По разнице мячей европейцы пока уступают бразилцьцам, но крупная победа может позволить им выйти в плей-офф даже с первого места.

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