Как мать восьмерых детей водит автобус и рассчитывает семейный бюджет

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Захотела – сделала

Вера долго была в декретном отпуске. У них с мужем 8 детей – и все свои. Декрет продлился 16 лет! Но это время прошло – и нужно было думать, куда устроиться на работу.

– Работать же надо, правильно? – задает риторический вопрос собеседница.

Конечно, надо!

Когда встал вопрос с поиском работы, у Веры было 12 лет стажа за рулем – и ни одной аварии.

Женщина решила открыть дополнительные категории:

– Я захотела – я сделала. Получила категорию D, потом – С.

С таким багажом Вера пошла устраиваться на работу. Женщина признается, что сомневалась в лояльности работодателей: думала, будут бояться, что раз многодетная мама, то будет постоянно на больничных и в отпуске за свой счет.





На Кургане Славы. Фото из семейного архива героини

– Но, на удивление, в один день меня взяли сразу на две работы, – улыбается Вера.

Одной из них была работа, связанная с руководством. Но Вера отказалась: и так дома приходится много командовать.

В итоге молодая женщина стала водителем рейсового автобуса. Вряд ли ее работодатель пожалел, что взял на работу маму восьми детей:

– За девять месяцев я еще ни разу не сходила на больничный, ни разу не взяла за свой счет – работаю, и мне нравится, – признается собеседница.

На работе Вера... отдыхает. Когда в семье – 10 человек, то времени на себя дома не остается: нужно и постирать, и приготовить, и убраться. Правда, все легче, когда дети помогают. В семье – 6 мальчиков и 2 девочки. Девочки уже умеют готовить и помогают по хозяйству.

«За баранкой» – с 4 утра

Вера уезжает на работу в 4 часа утра. Несмотря на то, что в это время большинство белорусов еще видят сны, женщина любит свою профессию и получает удовольствие от каждого дня за рулем.

Не сказать, чтобы все было легко.

– В дороге автобус, конечно, ломался. Я не терялась: могла аккуратно припарковаться на обочине, без проблем пересадить людей в другие маршрутки, – вспоминает собеседница. – Ломалась однажды турбина в автобусе, тоже пересаживала людей. Потом меня на сцепке тянули. Вообще привыкла сама все делать: сама автобус загоняю в гараж, и сама все, что нужно по обслуживанию, делаю.





Любая техника может сломаться. Главное - не теряться и не расстраиваться, ведь все можно починить.

Когда делаешь что-то с любовью, всегда есть отдача. Вот и Вере пассажиры всегда улыбаются.

– Зимой, когда было холодно и автобусы часто ходили не по расписанию, люди сердились. Заходя в автобус, были готовы конфликтовать. И тут они видели меня, женщину-водителя – и у них пропадало желание ругаться.

Я им объясняла: автобус может ломаться, сложные погодные условия – и негатива не было, люди улыбались.

Подспорье для бюджета

Муж Веры работает грузчиком в Национальном аэропорте, хотя по профессии строитель. Но нынешняя работа нравится больше – удобно добираться (за рабочими приезжает автобус), хороший график – есть возможность что-то сделать по дому, зарплата тоже устраивает.

В зависимости от нагрузки сама Вера получает в месяц от 700 до 1100 рублей. Зарплата устраивает – даже если брать по минимуму.

– Основная статья бюджета – питание. Самое главное в нашей семье – чтобы дети были сыты. Потом идут коммунальные платежи. Потом выплата по кредитам – если покупали телефон или еще что-то из техники. Для нашей семьи отдельная статья бюджета – конфеты и сладости. Это прописано в бюджете. Пускай я покупаю не по 10 килограмм, но рублей 20 у меня каждый день уходит только на сладости, – улыбается Вера.

Еще одна значимая статья бюджета в такой семье – расходы на топливо: в семье две машины.

На бензин у одной только Веры в месяц уходит в районе 200 рублей – семья живет не в Жодино, а в деревне Сосново, недалеко от Кургана Славы. Чтобы добраться на работу, Вера каждый раз проезжает не один десяток километров.

Кроме поездок на работу Вера много ездит и по своим делам: нужно отвезти детей в детский сад, съездить на рынок и в магазин… От таких трат никуда не денешься.

А услугами каких банков пользуется Вера?

Понятно, что зарплата приходит на карточку одного из крупных белорусских банков. Но чаще собеседница отдает предпочтение карточке МТБанка.





"Автокарта" МТБанка стала настоящим подспорьем для семейного бюджета.

Как-то, забежав по делам в МТБанк, она прочла о том, что есть « Автокарта », которая предлагает существенный кэшбэк за все покупки.

Вере понравилось, что карточка предлагает кэшбэк 3% на автомобильное топливо, дополнительно клиент получает скидку от АЗС – а ведь это существенная часть семейного бюджета. Кроме того, карта предлагает кэшбэк до 10% на товары и услуги для авто! Да и кэшбэк в размере 1% на остальные покупки тоже радует.

По итогам расходов за месяц «Автокарта» всегда радует бонусными 30-40 рублями – это кэшбэк за совершенные покупки. Такие деньги в хозяйстве лишними точно не будут.

* * *

Мы общались с Верой в перерыве между ее рейсами. В тот день молодая женщина уже съездила в утренний рейс, потом пришлось сделать еще один – внеплановый: сломался школьный автобус, нужно было забрать детей.

Видно, что работа моей собеседнице нравится – она и сама не раз в этом призналась во время разговора. Будем надеяться, что на дороге для Веры всегда будет гореть зеленый свет, а автобус – никогда не будет ломаться.