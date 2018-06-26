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В Минске задержан стрелявший по прохожим мужчина

27.06.2018 07:25 — Разное | БелТА  
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вечером 26 июня задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна своей квартиры, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В 18.12 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от очевидца, который сообщил, что неизвестный гражданин из окна своей квартиры стреляет по проезжающим мимо машинам, а также целится в проходящих граждан. Незамедлительно по указанному адресу были направлены патрульные наряды, а также сотрудники специального подразделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома", - сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции оцепили территорию дома на улице Орловская, 23 и приняли меры по обеспечению безопасности граждан. Стрелявшего задержали. Это 37-летний минчанин, ранее неоднократно отбывавший срок лишения свободы за хулиганство. Мужчина стрелял по прохожим гражданам и автомобилям предположительно из пневматической винтовки. Известно, что пострадавших граждан нет, повреждены стекла нескольких машин.

В настоящий момент задержанный доставлен в Центральное РУВД г. Минска, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вечером 26 июня задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна своей квартиры, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. "В 18.12 в...
 
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