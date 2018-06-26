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На 5 сотках разместили дом, зону отдыха, зону барбекю, пруд, бассейн и огород. "Дачные истории"
Очередная «
— Дачный участок в 30 километрах от Гродно приобретался около трех десятком лет назад. Раньше на 5 сотках росли лишь старые деревья и лежали валуны. Чтобы построить дом, и привести в порядок участок ушел даже не один год, а десятилетие. Сразу оговорюсь, все делалось исключительно своими руками, а половина даже из подручных материалов.
Изначально дача приобреталась лишь для огорода: посадить огурцы да помидоры, клубнику и лук. Но пару лет назад мы наконец поняли, что на даче можно и отдыхать, а не заниматься постоянной уборкой, прополкой, а после и закаткой натурпродуктов. Было решено переделать участок.
Решили разделить дачу на 4 зоны: дом и летняя кухня, зона отдыха, барбекюшная зона, и что осталось — огород.
В двухэтажном доме всего три комнаты и маленький чердак. Сейчас решили заняться отделкой дома (отделать стены короедом). Летняя кухня включает в себя диван, стол и пару стульев. Вокруг кухни все увито плющом.
К слову, этим растением все зоны на участке разделены между собой. И забор от соседей, кстати, тоже в плюще, чтобы не нарушать личное пространство.
Зона отдыха — это любимое место. В центральная ее части поставили качели. Их конструкцию подсмотрели в интернете, но в процессе модернизировали. Их мы построили за один дачный сезон. Качели также увиты плющом и напоминают некую беседку. Таким образом они находятся в тени. На своеобразной крыше установили аистов (сделала бабушка из куска фанеры). Сделали кресла и столик. Рядом расположился декоративный пруд и горка из цветов.
Горка сделана из камней — представляет она собой ступенчатую конструкцию. На 4 ярусах бабушка высадила около 20 видов цветов. Для зоны отдыха в Польше приобрели мини-бассейн и сделали из него пруд. Со временем и над ним сделали каменную мини-горку и посадили несколько растений. Около забора высадили туи, а в углу дикую вишню.
Своеобразную зону отдыха украшают разные вазы из лозы, декоративные грибы, горшочки из гипса и прочее. Делалось все тоже из подручных материалов. Несколько метров засеяли газонной травой. Летом ставим небольшой бассейн.
Беседку с мангалом обустраивали около двух лет. Стены строили из кирпича, из него же сложили встроенный мангал. Стол и лавки — из дерева. На пол положили плитку. Теперь нашу постройку почти полностью обвил плющ. В углу сделали пристройку — что-то типа кладовой для дачного инвентаря.
Огород занял оставшееся место: две теплицы для овощей, пару метров отвели под клубнику, землянику, салат и малину. Вдоль забора посадили смородину и крыжовник. В общем, овощей и ягод на еду хватает, и без всякой свеклы, моркови и картошки.
Чтобы было комфортно передвигаться «и не топтать огород» (одно из строжайших правил бабушки), между рядами есть дорожки из цементных плиток. Ее заливали сами — оказалось намного дешевле, чем покупать.
За домом забетонировали небольшую парковку. Палисадник засадили цветами. Разделив дачный участок на зоны, получилось визуально расширить пространство и все упорядочить.
В общем, только спустя несколько лет поняли, что дача все-таки нужна для отдыха, а не для работы.
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Оказывается, при правильном подходе даже на крохотном участке можно вместить и дом, и зону барбекю, и цветники, и огород.
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