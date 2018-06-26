Очередная « Дачная история » — из Гродно. В ней говорится о том, как на 5 сотках можно вместить и увитую плющом зону барбекю для комфортного отдыха, и цветники, и огород. Наталья, владелица дачи, говорит, что секрет в правильном зонировании.

— Дачный участок в 30 километрах от Гродно приобретался около трех десятком лет назад. Раньше на 5 сотках росли лишь старые деревья и лежали валуны. Чтобы построить дом, и привести в порядок участок ушел даже не один год, а десятилетие. Сразу оговорюсь, все делалось исключительно своими руками, а половина даже из подручных материалов.





Изначально дача приобреталась лишь для огорода: посадить огурцы да помидоры, клубнику и лук. Но пару лет назад мы наконец поняли, что на даче можно и отдыхать, а не заниматься постоянной уборкой, прополкой, а после и закаткой натурпродуктов. Было решено переделать участок.

Решили разделить дачу на 4 зоны: дом и летняя кухня, зона отдыха, барбекюшная зона, и что осталось — огород.





В двухэтажном доме всего три комнаты и маленький чердак. Сейчас решили заняться отделкой дома (отделать стены короедом). Летняя кухня включает в себя диван, стол и пару стульев. Вокруг кухни все увито плющом.





К слову, этим растением все зоны на участке разделены между собой. И забор от соседей, кстати, тоже в плюще, чтобы не нарушать личное пространство.

Зона отдыха — это любимое место. В центральная ее части поставили качели. Их конструкцию подсмотрели в интернете, но в процессе модернизировали. Их мы построили за один дачный сезон. Качели также увиты плющом и напоминают некую беседку. Таким образом они находятся в тени. На своеобразной крыше установили аистов (сделала бабушка из куска фанеры). Сделали кресла и столик. Рядом расположился декоративный пруд и горка из цветов.









Горка сделана из камней — представляет она собой ступенчатую конструкцию. На 4 ярусах бабушка высадила около 20 видов цветов. Для зоны отдыха в Польше приобрели мини-бассейн и сделали из него пруд. Со временем и над ним сделали каменную мини-горку и посадили несколько растений. Около забора высадили туи, а в углу дикую вишню.









Своеобразную зону отдыха украшают разные вазы из лозы, декоративные грибы, горшочки из гипса и прочее. Делалось все тоже из подручных материалов. Несколько метров засеяли газонной травой. Летом ставим небольшой бассейн.









Зону отдыха от барбекюшной разделяет газонная трава, пару декоративных кустарников, небольшие яблони. Летом тут можно загорать.





Беседку с мангалом обустраивали около двух лет. Стены строили из кирпича, из него же сложили встроенный мангал. Стол и лавки — из дерева. На пол положили плитку. Теперь нашу постройку почти полностью обвил плющ. В углу сделали пристройку — что-то типа кладовой для дачного инвентаря.





Огород занял оставшееся место: две теплицы для овощей, пару метров отвели под клубнику, землянику, салат и малину. Вдоль забора посадили смородину и крыжовник. В общем, овощей и ягод на еду хватает, и без всякой свеклы, моркови и картошки.





Чтобы было комфортно передвигаться «и не топтать огород» (одно из строжайших правил бабушки), между рядами есть дорожки из цементных плиток. Ее заливали сами — оказалось намного дешевле, чем покупать.





За домом забетонировали небольшую парковку. Палисадник засадили цветами. Разделив дачный участок на зоны, получилось визуально расширить пространство и все упорядочить.

В общем, только спустя несколько лет поняли, что дача все-таки нужна для отдыха, а не для работы.

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REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали , как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка , который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка , терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

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