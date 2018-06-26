Минск назвали самым дешевым из европейских городов, которые вошли в рейтинг Mercer

Международная консалтинговая компания Mercer составила рейтинг городов по стоимости жизни для иностранных специалистов в 2018 году. Минск в нем занял 202-е место из 209.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первое место занял Гонконг, второе — Токио, третье — Цюрих, четвертое — Сингапур, пятое — Сеул.

Москва заняла 17-е место, Рига — 92-е, Вильнюс — 148-е, Варшава — 154-е, Киев — 173-е. Минск же стал самым дешевым среди европейских городов, вошедших в рейтинг, и оказался на 202-й строчке. Последнее место место занял Ташкент — 209-е.

Но рейтинг Mercer адресован не местным жителям. Он призван помочь международным компаниям и правительствам определять компенсационные надбавки для своих сотрудников, которые приехали работать в другую страну.

Опрос ​​измеряет сравнительную стоимость более 200 позиций, включая жилье, транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения.

Отметим, что это не единственный рейтинг Mercer, который составляется для экспатов. Так, в рейтинге городов по качеству жизни Quality of Living Rankings — 2018 Минск оказался на 188-м месте из 231. Столица Беларуси заняла последнее место среди европейских городов, вошедших в список.