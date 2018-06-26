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Минск назвали самым дешевым из европейских городов, которые вошли в рейтинг Mercer
Международная консалтинговая компания Mercer составила
Первое место занял Гонконг, второе — Токио, третье — Цюрих, четвертое — Сингапур, пятое — Сеул.
Москва заняла 17-е место, Рига — 92-е, Вильнюс — 148-е, Варшава — 154-е, Киев — 173-е. Минск же стал самым дешевым среди европейских городов, вошедших в рейтинг, и оказался на 202-й строчке. Последнее место место занял Ташкент — 209-е.
Но рейтинг Mercer адресован не местным жителям. Он призван помочь международным компаниям и правительствам определять компенсационные надбавки для своих сотрудников, которые приехали работать в другую страну.
Опрос измеряет сравнительную стоимость более 200 позиций, включая жилье, транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения.
Отметим, что это не единственный рейтинг Mercer, который составляется для экспатов. Так, в рейтинге городов по качеству жизни Quality of Living Rankings — 2018
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Минск занял 202-е место из 209.
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