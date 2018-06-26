Забросить деньги родным или друзьям. Сколько стоит перевод с карты на карту

Название банка Размер комиссии за перевод денег с карты на карту

МТБанк Переводы с карты на карту внутри банка без комиссии. На карту другого банка можно перевести через интернет-банк, комиссия — 1% от суммы, мин. 0.50 руб. Через онлайн-сервис по ссылке perevod.mtbank.by, комиссия за перевод на карты MasterCard и Visa бел. банков — 1,5% от суммы, мин. 0,49 руб. Через ЕРИП, со стороны банка — без комиссии. За границу с карт банка можно совершить перевод на карты MasterCard и Visa стран СНГ с помощью сервиса perevod.mtbank.by. Комиссия — 1,5% от суммы, мин. 2 USD

Альфа-Банк Внутри банка все переводы без комиссий. На карту другого банка по реквизитам счета — 1 руб., по реквизитам карты — зависит от p2p сервиса. На карты некоторых банков бесплатно, на другие — 2% За рубеж можно перевести по реквизитам карты на alfaportal.ru, комиссия — 2% от суммы.

Банк БелВЭБ Перевести деньги можно через интернет-банк. Комиссия — 1% от суммы, минимум 1.50 руб. Если у вас карты MasterCard, то можно воспользоваться переводом «Хутка на картку». При переводе с карты банка на карту другого белорусского банка — 1,5% от суммы, минимум 0.49 руб. Перевод совершается в белорусских рублях. Деньги зачисляются сразу. Перевод «Хутка на картку» возможен только между картами, выпущенными банками РБ. Перевод с карты на карту внутри банка между счетами разных клиентов — 0,9% от суммы, переводы между счетами одного клиента — без комиссии. За границу можно перевести только по системе SWIFT.

Банк Москва-Минск С карты на карту внутри банка по номеру договору без комиссии, по номеру карты (во вкладке «переводы») — 1% от суммы+0.14 руб. На карту другого банка — 1.5% +1 руб. За границу можно перевести только через перевод ЮНИСТРИМ (с карты Visa/MasterCard для получения наличными)

Банк Решение Со стороны банка комиссия за перевод между своими счетами не взимается. Если переводить через систему ЕРИП, то комиссии со стороны банка нет. Такой перевод возможен, если банк-получатель позволяет пополнение карт в системе ЕРИП. Комиссии со стороны банка нет и при произвольном платеже (по реквизитам). Переводов с карты на карту иных банков (и за границу) — без комиссии.

Белагропромбанк Комиссия при переводе на карточку иного банка-резидента — 1,5% от суммы, мин. 0.99 руб. Комиссия при переводе денег на карточку иного клиента в рамках банка — 1,5% (мин. 0,49 руб./ 0,25 USD / 0,22 EUR / 15 RUB). Перевести за границу можно с помощью международного перевода или сервисом онлайн-переводов других банков.

Беларусбанк При переводе с карты на карту внутри банка — 1,5% от суммы перевода, не взимается при переводах между картами одного физического лица. При переводе на карту другого банка — 2,5% от суммы. При переводе в системе ЕРИП комиссии со стороны банка нет. При переводе за границу комиссия со стороны банка — 2,5% от суммы перевода. Списание со счета карты банка-отправителя осуществляется в бел. рублях, а зачисление на счет карты банка-получателя — в бел. рублях или в валюте счета карты получателя.

Белгазпромбанк Перевод между картами банка — без комиссии. Через банкомат банка/мобильное приложение/через сайт комиссия — 1,5% от суммы, мин. 0,49 руб. Перевод возможен при любой валюте текущего счета (карты) отправителя и получателя, но сумма всегда переводится в бел.рублях. Если переводить через систему ЕРИП (если банк-получатель принимает деньги таким образом), комиссии со стороны банка нет. За границу можно перевести только через перевод ЮНИСТРИМ (при обращении в отделение банка).

Банк ВТБ (Беларусь) Перевод между картами банка — без комиссии. На карту другого банка — 1% от суммы, мин. 1 руб. За границу можно переводить через интернет-банкинг на карты стран СНГ и Грузии — 1% от суммы, мин. 4 руб. Перевод будет в бел.рублях.

Идея Банк Переводы с карты на карту внутри банка без комиссии. Перевод на карту другого банка возможен через систему ЕРИП, через произвольный платеж (со стороны банка без комиссии), через сервис перевода с карты на карту (доступен для Visa и MasterCard), комиссия — 1,5% от суммы, мин. 2 руб. За границу можно только через систему SWIFT.

Паритетбанк С карты на карту внутри банка без комиссии. При переводе через систему ЕРИП на карту другого банка без комиссии, другим способом — 1% от суммы, мин.0.50 руб. За границу можно перевести только через сервис ЮНИСТРИМ (при обращении в отделение банка).

Приорбанк Переводы с карты на карту внутри банка без комиссии. Если у вас не сберегательная карта «Бумеранг», перевод на карту другого банка комиссия — 1.2% от суммы +1.50 руб. Если с карты «Бумеранг» — 3% от суммы +1 руб. На карту Белкарт другого банка перевод невозможен. За границу с карт банка перевод можно совершить через интернет-банкинг с теми же комиссиями.

РРБ-Банк С карты на карту внутри банка без комиссии. При переводе через систему ЕРИП на карту другого банка без комиссии. За границу можно только через систему SWIFT в отделении банка.

Технобанк Перевод с карточки на карточку внутри банка без комиссии, перевод моментальный. Перевод на карточку другого банка (через интернет-банк/мобильный банк) комиссия — 1,5%, мин. 2 руб. Через новый интернет банк/моб.приложение по реквизитам, комиссия — 1 руб. Через ЕРИП — без комиссии со стороны банка. За границу на карту возможен перевод только в Россию (по системе Контакт или Юнистрим), в остальные страны будет перевод по полным банковским реквизитам (зачисление на счет).

Франсабанк С карты на карту банка в пределах одного клиента без комиссии, на другой счет — комиссия от 0.5% до 0.7%. При переводе через систему ЕРИП на карту другого банка без комиссии, через сайт МТБанка — 1% от суммы. За границу деньги можно перевести только при обращении в отделение банка.

Цептер Банк Перевод между картами банка и через приложение "Цептер Онлайн", без комиссии. Перевод на карту другого банка тоже без комиссии, но процент (комиссия) может взиматься от банка-получателя.

Белорусский народный банк Переводы с карты на карту внутри банка без комиссии. На карту другого банка можно перевести через интернет-банк («произвольный платеж»), комиссия — 1% от суммы, мин. 1 руб., макс.5 руб. За границу можно перевести с помощью cash to card только при обращении в отделение банка.

Белинвестбанк Перевод между картами банка без комиссии. Через интернет-банкинг можно сделать перевод только на карты Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Перевести деньги на карты других банков можно через сайт. Комиссия за перевод — 1.5% от суммы, мин. 0.49 руб. Для перевода денег за границу должна быть подключена услуга 3D-secure (подключается в интернет-банкинге). Комиссия — 1.5%, мин. 4 руб.

БСБ Банк При переводе через мобильное приложение/интернет-банк комиссия не взимается как между картами банка, так и при переводе на карту другого банка при помощи функции «Свободный платёж». Через мобильное приложение/интернет-банк переводы только по территории РБ.

БТА Банк Перевод между картами банка без комиссии. Перевод на карту другого банка через систему ЕРИП — без комиссии. Если произвольный платеж (по реквизитам) — 0.8% от суммы, мин. 0.50 руб. За границу можно перевести только по системе SWIFT в отделении банка.