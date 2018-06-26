В День Независимости праздничные мероприятия пройдут не только в центре Гродно, но и в микрорайонах города

Весело и интересно провести праздничный выходной день жителей Девятовки приглашают на площадке у средней школы №32. Открытие праздника пройдет в 14.00, его гостей ждет концерт оркестра «Гарадзенскія трубы», эстрадной студии «Миллениум», танцевальная программа и мастер-класс от школы современного танца «ADEPT». Самых юных участников пригласят поучаствовать в интерактивных программах. Будут работать здесь и игровые площадки центра творчества детей и молодежи «Спектр». Зарядиться хорошим настроением можно будет до 16.30.



С 14.00 до 16.30 в микрорайоне Форты праздничная программа развернется у городской гимназии № 5. Порадуют своим выступлением горожан народный ансамбль «Неман», хор ветеранов, эстрадная студия «Забава» и детские коллективы города. Предусмотрена интерактивная программа для ребят, а также работа спортивных площадок от физкультурно-оздоровительного центра «Олимпия». Будут организованы праздничная торговля, выставка-продажа.





Центром праздника в микрорайоне Вишневец станет территория у средней школы № 34. Стать участником праздника, как говорится, у дома, каждый желающий может с 15.00 до 17.00. И это как раз тот случай, когда лучше воспользоваться предложением и увидеть то, о чем после будут рассказывать, своими глазами. Уже хотя бы для того, чтобы поддержать близких и не очень в географическом плане соседей: после торжественного открытия праздника пройдет церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района. А дальше – концерт с участием артистов областной филармонии, детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района Гродно.









Пройдут показательные выступления военнослужащих полка связи и пограничников, представителей клубов восточных единоборств, а также демонстрация техники МЧС. Юным гостям праздника предложат попрыгать на батуте и покататься на веломобилях. В тире СШ № 31 проверить меткость можно будет во время соревнований «Меткий стрелок», а в мир приключений и сказки в праздничный день у школы пригласят «Библиотечный дворик» и фотозона «В гостях у сказки».





В самом молодом гродненском микрорайоне Ольшанка настоящим центром праздничного настроения станет площадка у средней школы № 39. Особую атмосферу и теплоту ему задаст церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района.





Примут участие в праздничном концерте артисты областной филармонии, военнослужащие Гродненского гарнизона, детские творческие коллективы и коллективы художественной самодеятельности Октябрьского района.



Каждый гость праздника сможет дополнить палитру собственных увлечений и стать участником увлекательных мастер-классов «Я рисую свою малую родину» и «Беларуская лялька». Во время последнего, кстати, гостям предложат смастерить белорусских национальных кукол.









Самые спортивные участники праздника смогут пройти спортивно-туристическую полосу препятствий, сыграть в настольный теннис и поучаствовать в эстафетах. Особенно интересным для мальчишек, да впрочем и девчонок станут показательные выступления военнослужащих 6-ой отдельной Гвардейской механизированной бригады. Ах да праздничная программа пройдет с 15.00 до 17.00.