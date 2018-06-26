ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В День Независимости праздничные мероприятия пройдут не только в центре Гродно, но и в микрорайонах города

27.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

Весело и интересно провести праздничный выходной день жителей Девятовки приглашают на площадке у средней школы №32. Открытие праздника пройдет в 14.00, его гостей ждет концерт оркестра «Гарадзенскія трубы», эстрадной студии «Миллениум», танцевальная программа и мастер-класс от школы современного танца «ADEPT». Самых юных участников пригласят поучаствовать в интерактивных программах. Будут работать здесь и игровые площадки центра творчества детей и молодежи «Спектр». Зарядиться хорошим настроением можно будет до 16.30. 


С 14.00 до 16.30 в микрорайоне Форты праздничная программа развернется у городской гимназии № 5. Порадуют своим выступлением горожан народный ансамбль «Неман», хор ветеранов, эстрадная студия «Забава» и детские коллективы города. Предусмотрена интерактивная программа для ребят, а также работа спортивных площадок от физкультурно-оздоровительного центра «Олимпия». Будут организованы праздничная торговля, выставка-продажа. 



Центром праздника в микрорайоне Вишневец станет территория у средней школы № 34. Стать участником праздника, как говорится, у дома, каждый желающий может с 15.00 до 17.00. И это как раз тот случай, когда лучше воспользоваться предложением и увидеть то, о чем после будут рассказывать, своими глазами. Уже хотя бы для того, чтобы поддержать близких и не очень в географическом плане соседей: после торжественного открытия праздника пройдет церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района. А дальше – концерт с участием артистов областной филармонии, детских творческих коллективов учреждений образования Октябрьского района Гродно

В День Независимости праздничные мероприятия пройдут не только в центре Гродно, но и в микрорайонах города


Пройдут показательные выступления военнослужащих полка связи и пограничников, представителей клубов восточных единоборств, а также демонстрация техники МЧС. Юным гостям праздника предложат попрыгать на батуте и покататься на веломобилях. В тире СШ № 31 проверить меткость можно будет во время соревнований «Меткий стрелок», а в мир приключений и сказки в праздничный день у школы пригласят «Библиотечный дворик» и фотозона «В гостях у сказки». 



В самом молодом гродненском микрорайоне Ольшанка настоящим центром праздничного настроения станет площадка у средней школы № 39. Особую атмосферу и теплоту ему задаст церемония награждения орденом Матери многодетных матерей района. 



Примут участие в праздничном концерте артисты областной филармонии,  военнослужащие Гродненского гарнизона, детские творческие коллективы и коллективы художественной самодеятельности Октябрьского района. 


Каждый гость праздника сможет дополнить палитру собственных увлечений и стать участником увлекательных мастер-классов «Я рисую свою малую родину» и «Беларуская лялька». Во время последнего, кстати, гостям предложат смастерить белорусских национальных кукол. 

В День Независимости праздничные мероприятия пройдут не только в центре Гродно, но и в микрорайонах города


Самые спортивные участники праздника смогут пройти спортивно-туристическую полосу препятствий, сыграть в настольный теннис и поучаствовать в эстафетах. Особенно интересным для мальчишек, да впрочем и девчонок станут показательные выступления военнослужащих 6-ой отдельной Гвардейской механизированной бригады. Ах да праздничная программа пройдет с 15.00 до 17.00. 



В общем, приходите и убедитесь сами, что весело и интересно провести время в главный государственный праздник можно в том числе недалеко от дома. Впрочем, все самое интересное и увлекательной в центральной части города гости праздника в микрорайонах города, при желании, успеют увидеть и здесь. Время позволяет, а выбрать, как это обычно бывает в городе над Неманом, есть из чего! Ищите подробности в программе

 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День Независимости праздничные мероприятия пройдут не только в центре Гродно, но и в микрорайонах города
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия и Бразилия сражаются за плей-офф. Каким будет 27 июня на ЧМ по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Заря над Неманам
Свислочская газета
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика