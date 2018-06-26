В Минске задержан стрелявший по прохожим мужчина

В 18:12 в оперативно-дежурную службу поступил звонок от очевидца, который сообщил, что неизвестный мужчина из окна своей квартиры стреляет по проезжающим мимо машинам, а также целится в проходящих граждан.

По указанному адресу были направлены патрули, а также сотрудники ОМОНа. Территорию дома оцепили, а нападавшего задержали. Нарушителем общественного спокойствия оказался 37-летний минчанин, ранее неоднократно отбывавший срок лишения свободы за хулиганств.

Мужчина стрелял по прохожим и автомобилям предположительно из пневматической винтовки. Известно, что пострадавших нет, однако повреждены стекла нескольких машин, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.