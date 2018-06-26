|
Google Earth оснастили новой функцией
Разработчики Google добавили в приложение новинку. Она стала доступна с 25 июня.
Теперь любой пользователь сможет узнать расстояние между объектами или их площадь. Для этого надо отметить две точки на карте, а специальный алгоритм посчитает всё за вас.
Например, чтобы узнать площадь любого города или страны на планете, необходимо поставить две точки в противоположном направлении, а новая функция определит границы и рассчитает площадь объекта.
Пока новинка доступна для пользователей Android и в браузере Google Chrome. Вскоре функция в Google Earth появится и на iOS.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики Google добавили в приложение новинку. Она стала доступна с 25 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)