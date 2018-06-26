Google Earth оснастили новой функцией

Разработчики Google добавили в приложение новинку. Она стала доступна с 25 июня.

Теперь любой пользователь сможет узнать расстояние между объектами или их площадь. Для этого надо отметить две точки на карте, а специальный алгоритм посчитает всё за вас.

Например, чтобы узнать площадь любого города или страны на планете, необходимо поставить две точки в противоположном направлении, а новая функция определит границы и рассчитает площадь объекта.

Пока новинка доступна для пользователей Android и в браузере Google Chrome. Вскоре функция в Google Earth появится и на iOS.