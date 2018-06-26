Таксист сломал ногу пенсионеру за то, что тот помешал быстро проехать

Инцидент произошел 18 июня в Центральном районе Минска возле дома по ул. В. Хоружей. Пенсионер ждал, пока женщина освободит парковочное место. В этот момент к дому подъехал мужчина, который попросил не перекрывать движение.

Пожилой минчанин сказал, что ему необходимо пару минут, но в ответ получил оскорбления и несколько ударов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Центрального РУВД Минска Елену СВИРИДОВУ.

После нанесения травм хулиган – им оказался 52-летний водитель такси – скрылся с места происшествия. Однако его нашли и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.