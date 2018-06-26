Жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров

Лесные пожары бушуют в США. Власти Калифорнии уже эвакуировали около трёх тысяч человек.

Огонь вплотную подступил к жилым домам. Больше десятка построек сгорели полностью, под угрозой ещё свыше 600. В тушении пожара задействованы сотни спасателей, но взять ситуацию под контроль пока не получается, так как мешают сухая погода и сильный ветер.