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Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 10% годовых
Ставка рефинансирования сегодня снижается до 10% годовых. Такой показатель ранее наблюдался дважды: в 2006-м и в начале 2008-го.
Положительная тенденция сохраняется из-за уменьшения инфляции и роста экономики. Понижение означает, что кредиты для населения и бизнеса станут ещё дешевле. 10% – это исторический минимум ставки рефинансирования в истории независимой Беларуси.
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Ставка рефинансирования сегодня снижается до 10% годовых. Такой показатель ранее наблюдался дважды: в 2006-м и в начале 2008-го.
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