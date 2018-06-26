Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 10% годовых

Ставка рефинансирования сегодня снижается до 10% годовых. Такой показатель ранее наблюдался дважды: в 2006-м и в начале 2008-го.

Положительная тенденция сохраняется из-за уменьшения инфляции и роста экономики. Понижение означает, что кредиты для населения и бизнеса станут ещё дешевле. 10% – это исторический минимум ставки рефинансирования в истории независимой Беларуси.