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Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стали действия экипажа

27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стали неверные действия экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

СК и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) восстановили посекундно полет самолета, разбившегося 11 февраля 2018 года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинспектировал работу следствия на месте крушения.

«Глава ведомства заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СК о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы. Следователями во взаимодействии с МАК установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение», — приводит слова Светланы Петренко информационное агентство.

 
 
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Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стали неверные действия экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану...
 
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